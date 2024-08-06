輕鐵嚴打逃票！多名港鐵職員現身這2個車站查票　網民：逃票黑點

港鐵近月來嚴打輕鐵逃票！屯門地區群組流傳相片，指近日2個輕鐵站有大批職員在月台等候或正在查票，形容「咁熱鬧嘅」。相片引來網民熱議，有人讚港鐵職員「做得好」，「捉下都好嘅，搭車就應該畀錢」、「搭車唔畀錢嘅人唔抵幫」、「辛苦晒天氣太熱啦！」。涉事輕鐵站為市中心站及安定站，有網民指在這2個車站查票，「因為呢2個站好多人都冇拍卡」、「逃票黑點」。



港鐵2023年6月起提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況。



輕鐵市中心站雖然列車仍未駛至，但已有至少3名港鐵職員站在月台守候，分開站立準備查票。（Facebook群組「真.屯門友」）

本港Facebook群組「真.屯門友」流傳多張相片，指港鐵輕鐵市中心站和安定站，有大批港鐵職員在月台等候或正在查票，上載者形容「一樣咁熱鬧」。

從相片見到，輕鐵市中心站雖然列車仍未駛至，但已有至少3名港鐵職員站在月台守候，分開站立。另1張相片則見到，安定站有列車抵達車門大開，至少6名港鐵職員站在列車門口查票，多名下車乘客被截查。

安定站有列車抵達車門大開，至少6名港鐵職員站在列車門口查票，多名下車乘客被截查。（Facebook群組「真.屯門友」）

網民看過相片驚訝，亦有人讚港鐵職員「做得好」，「因為呢2個站好多人都冇拍卡」、「捉下都好嘅，搭車就應該畀錢」、「搭車唔畀錢嘅人唔抵幫」、「幾蚊都畀唔起」、「辛苦晒天氣太熱啦！」。

有網民指出，市中心站有4個月台，乘客量大，故向來多人逃票；至於安定站，因兩邊分別是安定邨及友愛邨，兩邊都是商場，不時有人飛快離開逃票。

相關報道：網傳輕鐵尾班車多名乘客被查票 職員站滿月台 網民︰場面幾誇張

港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，今年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

+ 3

相關報道：港鐵職員出動查票！多名輕鐵乘客疑坐霸王車斷正 網民：幾蚊都慳

另有網民發帖表示，早前見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。



港鐵職員早前在輕鐵天富站月台查票，檢查下車乘客有否事前支付車資，樓主表示見到「好多人無買飛」。（facebook群組「天水圍群組」圖片）

（綜合）