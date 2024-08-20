網約車爆粗罵戰！大媽濕傘放座位　司機︰唔接你個X街　後續更狂

不少司機都將愛車視為「老婆」，不想愛車被其他人玷污。網上流傳1條「車cam」片，顯示正在下雨，1名大媽乘客登上網約私家車，繼而直接將濕淋淋橙色縮骨遮放在身旁座位，令司機大感不滿，「屋企嘅話，自己嘅梳化會唔會整濕佢？或者張床會唔會整濕佢㗎？」，雙方展開罵戰。大媽反駁司機只是租車駕駛維生，司機隨即回應「我二奶（意指愛車）嚟㗎，台車係就算係租嘅，都唔應該咁樣濕滴滴擠上去㗎」，擰轉身用紙巾抹乾座位，甚至大力將傘放在櫈底位置，大媽大怒揚言雨傘是在日本購買，「你賠唔賠得起呀？」、「邊個養你哋班契X呀？」。司機最終氣得將傘扔出車外，爆粗要求大媽下車，「唔接你個X街」。



多名網民笑言「又係呢位司機」、「佢又鬧客」、「呢啲刷流量，但幾好笑」、「支持司機」。這名司機其實是抖音視頻作者，不時有內地網民轉載其影片，甚至稱聲發生在香港，他曾留言解釋這些是有劇本的「段子片」。



大媽一邊埋怨下大雨，一邊將濕淋淋橙色雨傘放在其他乘客座位。（facebook影片截圖）

大媽估計司機租車駕駛

涉事「車cam」影片在facebook瘋傳，長約1分鐘21秒，配上簡體字幕，部份用語太過露骨粗鄙而被「河蟹」，事發本年7月31日下午2時許，估計事件發生在廣州。司機將車泊好，讓大媽上車確認身份，大媽一邊埋怨下大雨，一邊將濕淋淋橙色雨傘放在旁邊座位，司機操不純正廣東話詢問對方「屋企嘅話，自己嘅梳化會唔會整濕佢？或者張床會唔會整濕佢㗎？」，大媽表示不會。司機立即發火，怒斥「點解你知道喺屋企張梳化唔會整濕佢，點解你把遮濕滴滴，你就咁擠上去坐」。

大媽隨即反駁司機只是租車駕駛，司機解釋「我二奶（意指愛車）嚟㗎，台車係就算係租嘅，都唔應該咁樣濕滴滴擠上去㗎」，繼而大力將橙傘放在櫈底位置，大媽勃然大怒，質問對方什麼態度，強調雨傘是在日本購買，「你賠唔賠得起呀？」，司機反指「整濕晒我張座椅，我其他乘客點坐？你知唔知座椅發霉嘅話會變臭」，繼而擰轉身用紙巾抹乾座位。

司機見狀即問對方「屋企嘅話，自己嘅梳化會唔會整濕佢？或者張床會唔會整濕佢㗎？」，大媽立即表示不會。（facebook影片截圖）

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司機扔傘出車

大媽反斥「整咩咁姿整？」，再次揚言估計「睇你個樣買唔起部車啦，肯定係租㗎啦，咁矜貴做乜鬼啫？」。司機揶揄其他司機都不會接載大媽，「一啲素質都冇」，大媽繼續大罵「我畀錢坐車㗎」、「邊個養你哋班契X呀？」，又稱雨傘是日本貴價貨。

司機聞言直接將橙傘扔出車外，爆粗狂罵「同我快啲落車呀」、「唔接你個X街」、「你吔X啊快啲去」，大媽一邊下車，一邊反批「死發瘟，請我都唔坐呀」，影片便結束。

司機直接將橙傘扔出車外。（facebook影片截圖）

同一名司機曾有類似「搞作」

影片引來不少網民留言「精采」、「公主請放遮」。同一名司機過往有類似「搞作」，去年9月6日，1名大媽上車除鞋，將腳放在私家車座位上，司機要求放回下去不果，爆粗批評「照計你個樣生得唔算衰，點解你素質咁X差？」，最後停車坐在大媽旁邊，伸腳擱在對方大腿上，連問「舒唔舒服？」，去年9月20日，又有大媽上車，多次聲稱趕時間，質疑司機車速過慢，以及沒有衝黃燈，引來司機反駁，直斥「畀好晒面色你，我唔發火，你𠵱家當我Hello Kitty」，繼而直接趕大媽下車，

事實上，不少網民認出該司機，「正常人一睇就知係自編自導自演」、「這些都是劇本，他抖音上有說，看個樂就好，不要太認真」。他其實是廣東抖音視頻作者「偉小寶」，不時有人內地網民轉載其影片，聲稱是發生在香港。偉小寶本人曾在被轉載的影片下留言，解釋自己是視頻作者本人，這些片段是「段子片」。

（facebook）