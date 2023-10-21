大媽坐車除鞋腳放椅上　司機狂批爆罵戰　結局笑死網民︰冇得頂！

早前網上流傳一段「車cam」影片，顯示1名大媽電召私家車，上車後即批評司機遲到導致她「曬太陽幾分鐘」，而且多次聲稱趕時間，質疑司機車速過慢，以及沒有衝黃燈，引來司機反駁，直斥「畀好晒面色你，我唔發火，你𠵱家當我Hello Kitty」、「如果世上多你呢啲咁嘅人，絕對世界末日」，直接趕大媽下車。

同一名司機又有「新搞作」，在另一條「車cam」中，又有大媽上車，而且除鞋將腳放在私家車座位上，令司機大感不滿要求放回下去，批評對方「一啲素質都冇，你老豆老母點教你？」。大媽即場反駁直斥「咁矜貴，唔好出嚟開車」、「你開車出嚟都預咗」、「攞部車去博物館」，司機愈聽愈生氣，爆粗反指「搭咗你呢啲咁嘅人，真係倒霉八輩子都唔掂」，甚至說「照計你個樣生得唔算衰，點解你素質咁X差？」，最後更停車坐在大媽旁邊，伸腳擱在對方大腿上，連問「舒唔舒服？」有網民笑言「呢個結局真係估唔到，忍唔住，笑爆」。亦有人質疑影片只是擺拍，但讚賞極高質，令人看得會心微笑。



司機駕駛期間見到大媽除鞋，並將腳放在私家車座位上，於是立即出聲，「靚女，你唔係啩，你隻腳咁擠上去，有冇搞錯？」（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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涉事「車cam」影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，片長約2分鐘30秒，影片加上簡體字字幕，但「河蟹」了部份粗鄙對話，亦有用emoji遮擋了大媽的面貌。短片沒有交代事發地點，但該名司機操帶有鄉音的廣東話，而且駕駛左軚車輛，相信事件並非發生在香港。

「車cam」顯示事發日期為今年9月6日下午4時許，司機駕駛期間見到大媽乘客除鞋，並將腳放在私家車座位上，於是立即出聲，「靚女，你唔係啩，你隻腳咁擠上去，有冇搞錯？」。大媽反問「有咩問題呢？」，司機隨即反駁「有乜問題？你𠵱家當我部車係你屋企張沙發定張床？咁擠上去有冇搞錯？」、「有啲素質好唔好？坐車要有素質先得」、「擠返落去啦」、「一啲素質都冇，你老豆老母點教你？仲咁大個人」。

大媽將腳放回下去，但聽到司機暗指她無家教，開始反駁「使唔使講嘢咁過分？」（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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大媽一度輕攤雙腳，但最終將腳放回下去，聽到對方暗指她無家教，即開始反駁「使唔使講嘢咁過分？」。司機一邊駕駛，一邊反指「唔係過唔過分嘅問題，係你本身咁坐車，係人見到都憎」，大媽則指「咁矜貴，唔好出嚟開車」，甚至提及司機從事服務性行業，但話未說完，司機立即回敬「服你老味，服務性？咩叫服務性？你𠵱家畀好多錢？」。

大媽反駁稱「你開車出嚟都預咗」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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大媽繼續指「咁巴閉」、「你開車出嚟都預咗」、「咪出嚟做司機，返去瞓教好過」，司機則強調「要斯文要文明」、「我做司機有司機嘅樣，但你做乘客，冇乘客嘅樣，好冇？」。大媽明顯沒有聽入耳，反嘲「攞部車去博物館，咁矜貴，開乜鬼嘢車？」。此時司機爆粗指「搭咗你呢啲咁嘅人，真係倒霉八輩子都唔掂，一啲素質都冇，我唔知你老豆老母點教你，咁X大個人」、「你點接受9年義務教育？」、「照計你個樣生得唔算衰，點解你素質咁X差？」。

司機在安全情況下停車，自言「唔講素質」，然後下車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

但大媽繼續反駁，司機於是在安全情況下停車，自言「唔講素質」，然後下車，登上私家車後座，坐在大媽旁邊，伸腳擱在對方大腿上，不停問大媽「舒唔舒服？」，大媽未有反應，影片到此結束。

多名網民笑言「呢個結局真係估唔到，忍唔住，笑爆」、「司機有料，意想不到既結局」「司機冇得頂」、「其實呢個司機已經鬧得佢好斯文」。

▼▼片中司機其他爆紅影片，本年9月20日車cam紀錄▼▼



大媽一上車後，已經批評司機遲到。（facebook影片截圖）

片中司機過往有影片爆紅，有網民懷疑影片是擺拍，但形容高質，看得很開心。其中另1段「車cam」攝於今年9月20日下午1時許，大媽一上車就批評「等到咁鬼耐，幾分鐘喎，我趕時間」。雖然司機立即解釋遇上塞車，但大媽繼續批評對方「咁鬼遲，一啲時間觀念觀念都冇」，司機再次耐心解釋，大媽卻沒有理會，反指自己「企喺度曬太陽幾分鐘，你嚟曬下」。司機面有難色，索性道歉了事。

大媽多次聲稱自己趕時間，甚至諷刺「司機開快啲得唔得？你小兒麻痺咩？」（facebook影片截圖）

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駕駛期間，大媽多次聲稱自己趕時間，甚至諷刺「司機開快啲得唔得？你小兒麻痺咩？」，但司機表示「限60公里，我開到65公里」。大媽見司機沒有衝黃燈，再批評「黃燈過埋佢啦，師傅，趕時間呀大佬，你係咪唔識揸車？」、「你唔識開車，唔好學人出嚟揸車」，大媽甚至繼續批評司機不懂得選車，「死人窗又曬到X街」。

到最後司機停車，大罵「豈有此理，忍無可忍」。（facebook影片截圖）

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最終司機難忍被罵決定停車，批評大媽一上車已不斷辱罵，「你趕時間關我X事，你趕時間，上個禮拜叫定車啦好冇？你趕時間，搭高鐵過去好冇？」，甚至怒斥「你老闆，畀好晒面色你，我唔發火，你𠵱家當我Hello Kitty，係咪呀？」，司機更指「如果世上多你呢啲咁嘅人，絕對世界末日」，繼而叫對方「落車」、「快啲」。大媽聞言表示將投訴，司機立即回敬「馬上、必須」，其後大媽下車，司機亦爆粗發洩一番才開車離開。

（綜合）