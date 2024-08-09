觀塘女生被偷拍！遇正義情侶出手幫忙並報警　霸氣質問被網民大讚

觀塘有男子偷拍女生？近日有女生在網上發帖，指於觀塘遭1名男子偷拍，所幸遇到一對充滿正義感的情侶好心提醒。該對情侶與涉嫌偷拍的男子對質，更從他的手機中發現偷拍其他人的照片。雖然「偷拍男」即時道歉並承諾會刪去照片，但該對情侶堅持報警，當中男生更氣極斥責「無sorry，我同你講，你呢啲人肯定有下次」。事件在網上引起關注，有網民讚揚該對情侶見義勇為，亦有人斥責偷拍男子。



有女生發帖指於觀塘遭1名男子（圖右）偷拍，所幸遇到一對充滿正義感的情侶好心提醒。（Threads影片截圖）

該名女生在社交平台Threads上發帖講述是此遭遇偷拍的可怕經歷。事發於周三（7日）晚上6時許，樓主於觀塘駱駝漆大廈等候升降機，慘遭1名男子偷拍。樓主並不知情，不幸中的大幸是她遇上一對充滿正義感的情侶，當中男生主動上前與涉嫌偷拍的男子對質並報警，而女生則在旁安慰驚慌的樓主。

樓主指當時「全程我驚到完全講唔到嘢」，惟想到以手機拍攝進行記錄。從她上傳的影片可見，當時他們身處大堂，身穿綠衣的男子涉嫌偷拍樓主，而一旁穿白衣的善心男正與之對質。白衣男對男子連聲質問並責罵對方「X街」，「你咁樣做人㗎咩？」、「你仲有影啲咩相啊」。之後白衣男要求男子打開手機所拍攝的照片，及後發現有不少偷拍照，即憤而喝罵「影咗咁X多，報警㗎啦」。

而涉嫌偷拍的綠衣男即時道歉，似想大事化小，「我del（刪除）晒sorry」。而白衣男即打斷他說話，表示「無sorry，我同你講，你呢啲人肯定有下次」。隨後白衣男拿出手機報警，並用手撥開綠衣男的手，警告他勿試圖刪去手機中的證據，「你企喺到唔X好del（刪除）啊」。

樓主事後指，綠衣男手機內存有多張偷拍他人的照片，而拍攝她的照片並沒拍下私人部位，表示「冇影到私人部位告唔到，口頭警告同埋delete（刪除）晒啲相就走咗。佢電話睇發現全部都係偷拍其他人嘅相」。

她又表示，「我諗呢件事我會記一世，真係經歷過先知嗰種感受」，並提醒他人獨自外出要提高警覺，如不幸被偷拍，也切勿縱容對方。同時，她亦在帖文指出「多啲幫助有需要嘅人其實都只係舉手之勞，可能下次需要幫手嘅就係自己，你俾人幫過就會想幫返人」，並再次感謝該對善心的情侶。

帖文引起網民熱議，不少網民認為樓主雖不幸遇上偷拍事件，卻也幸運地得到陌生人幫助，「你就好啦有人幫你，我上次俾人影嚇到傻咗直接跑走」、「你真係好彩遇到好人」。另有網民留言表揚該對情侶，「香港仲係有好人的！佢鬧得好X型」、「好人一世平安，難得有人肯企出嚟幫手」、「好多謝會見義勇為嘅人」。

（Threads）