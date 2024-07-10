輕鐵老伯偷拍裙底斷正？疑涼鞋鞋頭裝cam偷拍　被踢爆後續超狂

【輕鐵／偷拍】女士們注意！本港網絡流傳1段影片，指港鐵輕鐵車廂內，有1名老伯疑在涼鞋安裝針孔攝影鏡頭偷拍前方女士裙底。被旁邊男乘客質問為何偷拍裙底，老伯連聲否認說「無嘢啊」；當男乘客叫女事主報警時，老伯即強調「部（手）機都話無嘢」，並叫男乘客下車檢查，最終老伯、男乘客及女士一同下車。



事件引來網民熱議，「報警啦大癲」、「有啲勁，裝喺隻鞋都俾你發現到」、「完全唔明偷拍者心態，根本有咩好偷拍」。也有網民指老伯願意讓事主檢查手機，未必一定正在偷拍，不宜「跟車太貼」。



翻查資料，影片於2020年拍攝，拍片者當時回覆指，老伯離開車廂後，他想捉實對方，惟對方用力掙脫後即拔足狂奔，無奈下唯有將片段轉交女事主，由女子報警，希望短片能當作證據。



本港網絡流傳1段影片，指港鐵輕鐵車廂內，有1名老伯疑在涼鞋安裝針孔攝影鏡頭偷拍前方女士裙底。（影片截圖）

本港社交平台近日流傳1段36秒影片，輕鐵507列車車廂內有1名穿橙色短袖上衣的老伯，站在1名穿格仔長裙女子背後，右腳則放近女士裙底位置。而近鏡見到，老穿穿着的涼鞋鞋頭有黑色物體，疑是針孔攝影鏡頭。

這時拍片的男乘客質問老伯，「阿叔，你做咩影人裙底啊」，老伯連聲回應「無喎」。男乘客再問「你做咩影人裙底啊？」，老伯即按動手機展示畫面否認，惟從手機畫面見到，鏡頭疑影向女子裙底方向，不似手機鏡頭畫面。

本港網絡流傳1段影片，指港鐵輕鐵車廂內，有1名老伯疑在涼鞋安裝針孔攝影鏡頭偷拍前方女士裙底。

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男乘客於是告知女事主，「小姐，佢影你裙底啊，妳報警先啦」，老伯則重複「無嘢啊，部機都話無嘢」，又叫男乘客下車查看。影片最後老伯、男乘客及女士一同下車。

影片引來網民熱議，大讚男乘客見義勇為，「完全唔明偷拍者心態，根本有咩好偷拍」、「有啲勁，裝喺隻鞋都俾你發現到」、「報警啦大癲」。也有網民指老伯願意讓事主檢查手機，未必一定正在偷拍，不宜「跟車太貼」。

手機畫面見到，鏡頭疑影向女子裙底方向，不似手機鏡頭畫面。（影片截圖）

翻查資料，影片於2020年拍攝，當時拍片者受訪表示，乘車期間已發覺老伯形迹可疑，「因為車廂當時無乜人」，老伯卻主動「攝」在少女背後空位，「隻腳又要伸嚟伸去」，更伸到少女兩腳之間。他一直觀察老伯行為，並察看老伯手機，發現其畫面影向女子裙底方向，故他相信老伯正在偷拍。

拍片者又說離開車廂後，由於自己有腳傷，難以走動，於是捉實老伯，但對方用力掙脫後即拔足狂奔，在場有1名中年女子協助追截無果，無奈下唯有將片段轉交給女事主，由女子報警，希望短片能當作證據。