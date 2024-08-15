街頭MMA｜「2女」脫鞋肉搏　兇狠推撞打到瞓地　警證她們竟是boy

打架都要有武德！網上最近流傳1條影片，顯示台灣高雄有2名女性打扮的人士，懷疑因工作瑣事等問題發生爭執，當街爆發肢體衝突。只見中赤腳「胖女」一手推開較瘦削的「女同事」，正當「胖女」想就地取材想用鞋再打時，見到「瘦女」正在除鞋，於是停手耐心等待，直到對方準備好才開打。雙方激烈地你推我撞，「胖女」上半身險走光，最終「她們」打到倒地纏鬥。



事發情況被其他人拍下，影片在網上瘋傳後驚動各界，對於「胖金」打架時仍等待敵方脫鞋，網民直指「小胖妹有家教」、「其實人家只是想跟一下奧運拳擊風氣」、「蠻有風度的，等對方脫鞋完才開始」。警方其後介入調查，證實「她們」其實是男兒身，雖然雙方均不願提出傷害提告，但警方依照《社會秩序維護法》「互相鬥毆者」，對他們進行裁處。



「胖女」一手推開較瘦削的「女同事」。（「爆料公社」影片截圖）

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已開打仍耐心等待對方脫鞋

網上最近瘋傳相關影片，部份已打水印或打格，甚至經過剪輯，可見2名身材差距甚大、同作女性打扮的長髮人士在酒吧外大打出手，其中1人身型魁梧，衣着清涼，另1人則較瘦削，穿上長裙和高㬹鞋。影片見到「胖女」大力推開對方，正當就地取材拿起鞋子想再打之際，只見「瘦女」正在除鞋，「胖女」甚有武德，即時停手，耐心等到對方除完鞋，準備好後再打。

「胖女」甚有武德，耐心等到對方除完鞋，準備好後再打。（「爆料公社」影片截圖）

雙方你推我撞，戰況激烈，「胖女」上半身險光，２人其後至演變到瞓地纏鬥，「瘦女」更騎在「胖女」上面施襲扯髮，其他同事聞訊到場了解。

影片在網上傳開後惹起網民哄動，當地警方亦介入調查，證實事件發生在高雄前金區中華三路的酒吧對開位置，而2名打鬥人士均為男兒身。事發於本年8月12日早上6時許，現場酒吧正值打烊，身型魁梧男子是24歲姓楊，其同齡男同事姓郭，懷疑他們飲了酒，因收舖打掃問題爆發角衝突，過程被途人拍下。

雙方演變到瞓地纏鬥，瘦削同事騎在「胖女」上面施襲扯髮，其他同事到場了解。（「爆料公社」圖片）

雙方均不願提告

警方事後通知他們接受調查，雙方不願作出傷害控告，但警方依照《社會秩序維護法》第 87條「互相鬥毆者」規定，對他們進行裁處。

影片引來多名網民留言，「她們竟然是個boy」、「大胖妹真的要給她1個讚，還等對方脫鞋才開始」、「量級相差太多，這比賽不公平的」。

（綜合）