港鐵MMA！2大叔排隊爭執　連環金剛腿後續更狂　職員咁處理惹爭議

【港鐵／MMA】出門在外要互諒互讓。本港網絡周日（7月28日）起流傳1段影片，指港鐵屯馬綫天水圍站有2名大叔因排隊問題爭執打鬥，其中穿藍衣大叔多次飛身使出「金剛腿」，穿白衣大叔與女伴一同被踢倒地後，不忿以「收山腳」狂踩反擊。2人打鬥期間，有港鐵男職員在場處理，一直使用對講機，但雙方仍在爭執，有男途人上前幫忙隔開，雙方拉開一段距離。影片結束時，白衣叔似乎已經遠離，藍衣大叔則往回頭走。



影片引來網民熱議，認為無論如何不應打架，「排隊咋吓嘛……唔使咁啊」、「兩個加揾都過百二歲，真係」。也有人認為港鐵職員可更主動調停，「而家好似睇戲咁」。



港鐵回覆《香港01》表示，車站周日（7月28日）沒有相關報告或求助紀錄，呼籲乘客互相禮讓，保持舒適乘車環境。



本港網絡周日（7月28日）起流傳1段影片，指港鐵屯馬綫天水圍站有2名大叔因排隊問題爭執打鬥，其中穿藍衣大叔多次飛身使出「金剛腿」。（影片截圖）

有本港Facebook群組轉載台灣媒體「記者爆料網」影片，指港鐵屯馬綫天水圍站有2名大叔因排隊問題爭執打鬥。

影片長1分12秒，見到港鐵站閘內有2名大叔正在爭吵，其中穿藍衣大叔突然多次起飛腳，白衣大叔全數避開，雙方指罵，氣氛緊張。

港鐵站閘內有2名大叔正在爭吵，其中穿藍衣大叔突然多次起飛腳，白衣大叔全數避開。（影片截圖）

+ 15

這時疑似白衣大叔同行女友人上前勸架，推走白衣大叔，藍衣男趁機衝上再次起飛腳踢跌白衣大叔和女友人。白衣大叔不忿，站起後衝上把藍衣大叔推倒狂踩反攻。女友人再推開白衣大叔，藍衣男隨即回身再起飛腳，白衣大叔向後避開。

雙方在票務站位置爭吵，有男職員在場處理。（影片截圖）

雙方在票務站位置爭吵，有男職員在場處理，站在2人中間嘗試分隔，並一直使用對講機，但雙方仍在爭執。有男途人上前幫忙勸阻，雙方拉開一段距離，雙方繼續吵架。影片結束時，白衣大叔似乎已經遠離，藍衣大叔則往回頭走。

影片結束時，白衣大叔似乎已經遠離，藍衣大叔則往回頭走。（影片截圖）

影片引來網民熱議，認為無論如何不應打架，「排隊咋吓嘛……唔使咁啊」、「兩個加揾都過百二歲，真係」、「明知唔正常就唔同佢嘈啦！」、「其實白衫唔想打，唔係見自己女人被整跌先去埋身，埋身就衰咗，由被襲擊變咗打交」。也有人認為港鐵職員可更主動調停，「而家好似睇戲咁」。

港鐵回覆《香港01》表示，不清楚影片來源和拍攝時間，車站周日（7月28日）沒有相關報告或求助紀錄。港鐵呼籲乘客互相禮讓，保持舒適乘車環境；若乘客遇到類似情況，可聯絡車站職員，以便適切跟進。