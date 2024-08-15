勁過「吊帶仙氣女車長」！九巴司機穿這樣駕駛震撼全網：真係好正

九巴「仙氣女車長」穿吊帶性感裝束駕駛巴士成為網民熱話，但九巴另1名車長，竟然比她更「誇張」？本港網絡瘋傳1張照片，指有九巴司機「赤膊」上陣駕駛巴士，程度比女車長更甚。網民看後直呼「好Man啊師兄」、「上次仙女揸車，今次仙翁揸車」、「女嘅有仙氣，男嘅有殺氣」、「真係好熱」、「真係好正！」



但也有網民質疑，為何該車長駕駛巴士時沒有穿上司機制服，「九巴可以着到咁開車咩？」，隨即有網民反駁「司機安全駕駛就可以」。另有不少網民估計是冷氣問題，「證明九巴啲車真係好熱」、「九巴冷氣是唔夠，樓上坐熱到死，樓下坐俾啲人嘈死」。



先看成為熱話的「仙氣女車長」▼▼▼

九巴「仙氣女車長」穿吊帶性感裝束駕駛巴士成為網民熱話。（網上圖片）

有網民認出，該女車長駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線。（IG圖片）

九巴司機「赤膊」揸巴士

有網民今日（8月15日）在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載相片，指有九巴司機「赤膊」上陣駕駛巴士，程度比女車長更甚。

相片見到，當時正值白晝，該男車長赤膊上陣露出上半身及手臂，坐在巴士車長位置，手放在軚盤上，聚精會神看着前方。而他身上掠掛了1件紅黑色制服，估計就是九巴車長制服。

相片見到，該男車長赤膊上陣露出半邊身軀，坐在巴士車長位置，手放在軚盤上，聚精會神看着前方。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

相片引來網民熱議，直呼「真係好正！」、「好Man啊師兄」、「上次仙女揸車，今次仙翁揸車」、「女嘅有仙氣，男嘅有殺氣」、「真係好熱」、「似姜太公駕駛，願者上車」、「求男司機IG」。 但也有網民質疑，為何該車長駕駛巴士時沒有穿上司機制服，「九巴可以着到咁開車咩？」、「九巴司機毫無紀律！衣衫不整」，隨即有網民反駁「司機安全駕駛就可以」。

另有不少網民估計是冷氣問題，「證明九巴啲車真係好熱」、「九巴冷氣是唔夠，樓上坐熱到死，樓下坐俾啲人嘈死」、「黐線，咁鬼熱仲着polo咩」、「辛苦了司機大佬」。

不少網民估計是冷氣問題。（資料圖片）

九巴曾指：任何情況下都必須穿整齊制服駕駛巴士

《香港01》已向九巴查詢，正等候回覆。而九巴昨日（8月14日）回覆女車長未有穿巴士制服駕駛巴士時表示，已提醒該名車長在任何情況下駕駛本公司巴士，即使車上沒有乘客，亦必須穿着整齊制服。