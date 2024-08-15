九巴現「仙氣女車長」！吊帶揸巴士震撼網民：戀愛了　揭驚人身份

【巴士／女車長／九巴】繼城巴之後，九巴亦出現「仙氣女車長」？本港網絡瘋傳1張相片，只見九巴內有1名穿着吊帶性感服飾的年輕女車長在駕駛巴士，不少網民看後都「心心眼」，直呼「戀愛了」、「幾號線，一定要坐爆」；也有網民認出該女車長駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線。



不過，也有網民質疑該女車長為駕駛巴士時沒有穿上公司制服，「制服呢？」、「點解會着呢啲衫？」；有網民估計是因近日天氣炎熱，而且當時巴士未到站頭及未載客時，故女車長脫下制服「散熱」，待載客時就會穿回制服。



九巴回覆《香港01》表示，昨日(8月13日)近中午1名九巴車長在車廠停泊巴士前往用膳後，返回車廠駕駛巴士前往巴士總站，準備開出下一班次，其間未有穿回車長制服，當時巴士上沒有乘客，其後該名車長到總站準備開出班次前，已穿回整齊制服；九巴已提醒該名車長在任何情況下駕駛本公司巴士，即使車上沒有乘客，亦必須穿著整齊制服。



本港網絡瘋傳1張相片，只見九巴內有1名穿着吊帶性感服飾的年輕女車長在駕駛巴士。（網上圖片）

連登討論區及多個Facebook群組周二（8月13日）起瘋傳1張相片，指九巴內有穿着吊帶性感服飾的年輕女車長在開車。相片見到，當時正值白晝，該女車長穿上黑色吊帶露背裝束坐在巴士車長位置，皮膚顯白，樣貌相當年輕，手放在軚盤上。其身後座椅隔板掛了1件紅黑色制服，估計就是九巴車長制服。

相片見到，該女車長穿上黑色吊帶露背裝束坐在巴士車長位置，樣貌相當年輕，手放在軚盤上。（網上圖片）

相片隨即引起網民熱議，不少網民看後「心心眼」大讚「有仙氣」，直呼「好靚女」、「女神」、「戀愛了」、「幾號線，一定要坐爆」，又笑言「咁樣加價都好合理」、「請多幾個（女車長），仲邊有人搭鐵（港鐵）」、「巴士女漢子」。

有網民認出，該女車長駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線，又翻出該女車長IG（instagram）。原來她本身是「網紅」，在IG有超過1萬名追隨者，而她除了駕駛巴士，還會直播打機，以及出席COSPLAY活動，與趣多多相當活躍。

有網民認出，該女車長駕駛九巴57M來往屯門及荔景路線。（IG圖片）

該女車長本身是「網紅」，除了駕駛巴士，還會直播打機，以及出席COSPLAY活動。（IG）

該女車長本身是「網紅」，除了駕駛巴士，還會直播打機，以及出席COSPLAY活動。（IG）

不過也有網民質疑該女車長為沒有穿上制服，「制服呢？」、「點解會着呢啲衫？」。有網民估計，因近日天氣炎熱，而且當時巴士未到站頭及未載客時，故女車長脫下制服「散熱」，待載客時就會穿回制服，「我估咁嘅情況得1個，應該係個女車長拎咗架巴士，但未到站頭，又未載客，天時暑熱架車曬到『熱狗』，開行冷氣，轉頭先着返件衫開工」。

九巴回覆《香港01》表示，昨日(8月13日)近中午1名九巴車長在車廠停泊巴士前往用膳後，返回車廠駕駛巴士前往巴士總站，準備開出下一班次，其間未有穿回車長制服，當時巴士上沒有乘客，其後該名車長到總站準備開出班次前，已穿回整齊制服；九巴已提醒該名車長在任何情況下駕駛本公司巴士，即使車上沒有乘客，亦必須穿著整齊制服。