公屋｜港媽首派這屋邨睇環境驚驚哋　兒子「喊到收唔到聲」終拒絕

一家大細輪候公屋總要顧及彼此感受。有港媽分享以4人家庭輪候擴展市區公屋，近日終於收到首派，為葵盛西邨的低層單位，面積386呎，雖然滿意大小，但認為位置欠佳，而網民意見不一，有人指該「環境空氣都比較好，只係舊式公屋設」，但亦有人認為該邨「又舊又隔涉」，勸馬上拒絕編配。



港媽一家決定前往實地考察，雖然日間感覺不錯，但一到晚上行入屋邨內部「有啲啲驚」，「細仔唔肯入去，喊到收唔到聲，大仔又一路扭計叫走要返屋企」。最後是丈夫獨自去單位看，之後馬上拒絕。網民認同港媽決定，「我哋做媽嘅，其實最主要都係睇啲細鍾唔鍾意」。



港媽一家四口輪候擴展市區公屋，近日獲派葵盛西邨，她認為舊不是問題，一家前往實地考察。（fb圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版） 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 簡約公屋 裝修 傢俬 平面圖 業旺邨 顯發邨 滿田邨」發文，指今月6月見房署主任後，其間補充了資料，7月30日獲通知合格，日前終於收到首派信件，4人家庭輪候擴展市區公屋，獲派葵盛西邨某座的低層單位，面積有386呎。

樓主指平日主要會到長沙灣及沙田等區域，上網翻查見到都有交通接駁，但地點的確有點不便，「十五十六緊，我小朋友都係長沙灣返學」、「不過有386呎，都幾吸引」。

港媽指屋邨的外觀不錯。（fb圖片）

有網民勸樓主「唔好要，又舊又隔涉」，該屋邨地點欠佳，搭車不算方便。部份人就認為這也是「魚與熊掌」的問題，「如果再派…唔會再有半九龍半新界，一定新發展區」，屋邨有巴士接駁到沙田、葵興、奧運站等，而且也可經葵芳住港鐵出市區，「成條邨應該係6座最方便，你去睇下環境再決定，我覺得風涼水冷係好舒服既，麵包超級平」、「我住緊8座，風水好，好好住」。由於樓主有小孩，網民提醒最好帶同兒子去看環境。

樓主認為「舊就無所謂」，其後實地考察，「日頭外面睇落其實都ok」，問題是夜晚的屋邨內部環境，「上到去，轉到頭都暈」、「夜晚燈火通明，就咁望都唔錯，但係入去裏面就有啲啲驚」，又指「細仔都未行入第六座已經喊到收唔到聲，大仔又係甘叫走， 唯有博下次了」。

樓主實地觀察時日頭和夜晚感受過，奈何該環境「我同2個小朋友都驚驚哋」、 「我細仔唔肯入去吖。係咁喊。大仔又一路扭計叫走要翻屋企，最後我老公自己上去睇個單位，都話唔係好掂，咁就拒絕啦」。樓主更附上1張該邨的單位照片，疑為正復修的單位，故夜間屋內什麼都沒有，看起來較陰森。

樓主指該邨交通及外觀都很好，無奈小朋友「去到就叫走」，看完後馬上拒絕了編配，希望「快啲畢業」，網民表示認同，「我哋做媽嘅，其實最主要都係睇啲細鍾唔鍾意」。