為公屋躺平？基層公務員老公考主任　妻為公屋反對：慳20年租仲好

本港一屋難求，不少人認為獲得公屋已是人生贏家。近日有人妻在網上表示，丈夫是基層公務員，加上妻子兼職工作，月薪合共約3.5萬港元，但租金佔了接近一半，預計未來1至2年有機會入住公務員公屋，但丈夫日前突然表示考到主任職級，如果轉做主任，不但不能排公屋，而且最初「人工實際上仲要減」，但丈夫大讚「頂薪高」，甚至想買新樓。



人妻經盤算後，認為丈夫「升到尾都20年後」，私樓管理費已是公屋月租，每個月供約2萬元，「小朋友唔使食？」、「住公屋慳返20年租唔係仲好？」，帖文引來網民討論，「如果唔係行政主任（EO）以上，我會揀公屋」、「唔可以話係壞事，人生不單止公屋，還要追求工作成就」，有網民指出「你哋兩個都冇錯, 你為現狀擔憂, 佢為將來安排, 好好溝通一下」。



如果丈夫轉做主任，樓主一家將失去排公屋資格。（示意圖/資料圖片）

樓主日前在「香港討論區」發文指，夫妻年約30多歲，育有1名2歲小朋友，丈夫多年前加入政府，擔任基層職務，樓主亦有從事兼職工作，二人每月收入約3.5萬港元，「但租樓無咗接近一半」，他們一直「排公務員隊等緊上公屋」，估計未來1至2年有機會上樓。

但丈夫最近突然表示考到主任職位，事前完全沒有告知和商量，如果丈夫轉做主任，「無得排公屋，人工實際上仲要減」，丈夫不時稱想買新樓，而且主任「頂薪高」，相信他轉做主任意欲非常高。

樓主丈夫不時想買新樓，樓主卻認為「住公屋慳返20年租唔係仲好？」。（示意圖/資料圖片）

樓主慨嘆「𠵱家先發覺2個人價值觀完全唔一樣」，直言私樓管理費已經是公屋月租，每個月供大約2萬元，升到頂薪起碼需20年後，質疑丈夫沒有考慮到小朋友支出，認為「住公屋慳返20年租唔係仲好？」。

多名網民估計可能樓主丈夫目前是基層公務員的頂薪，轉做主任由低做起，所以月薪一下子減少許，「真係好矛盾，男方想上進又嫌，唔上進又話」、「有得必有失」、「其實只要頭幾年吃少少苦，之後人工追返後，就問題不大，申請唔到公屋，但可以申請房屋津貼」，不少網民都建議樓主好好和丈夫商量。

（香港討論區）