屯馬綫列車座位被遺胸圍！乘客稱「目測係着過」 掀網民狂估原因
撰文：桃樂斯
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再有內衣被遺留在交通工具！日前有女網民搭乘港鐵屯馬綫列車，於某排座位看見1個黑色胸圍，表示「目測係着過㗎」，直言「好癲呀」、「原來唔係都市傳說」，遂發文詢問一眾網民有沒有人要前來認領。帖文掀起網民猜測胸圍被遺留原因，「太熱除咗啫，唔焗得呀」、「黑色的巴巴是帶着神秘」。
「地下鐵遇着Bra」，該女乘客在 facebook 群組「真.屯門友」上傳照片，指當時正搭乘西鐵（現稱屯馬綫），在車廂某排座位看見1個「Bra Bra（胸圍）」，表示「好癲呀，目測係着過㗎」。她又驚訝稱，「原來唔係都市傳說」，遂詢問眾網民「有無人認領」。從照片中可見，屯馬綫一列列車的車廂座位，離奇被遺留1個黑色胸圍。
帖文惹來網民關注，紛紛猜測胸圍被遺留車廂原因，「阿爸都漏得低？」、「太熱除咗啫，唔焗得呀」、「黑色的巴巴是帶着神秘」，又好奇「個爸爸暖嘅？」、「有無味先？」，並鬼馬建議樓主「放入郵箱啦」，以歸還予失主。
（facebook「真.屯門友」）
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