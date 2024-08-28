6內地客被斥2宗罪：擅衝食店搵位兼要用微信支付　侍應竟成贏家？

本港餐廳對顧客的座位安排及結賬方式，與內地店舖不盡相同，不時出現「文化差異」。有港女在網上發文表示，在餐廳繁忙時段工作期間，有6名內地人沒有等候其安排，「直接衝入嚟自己搵位坐」，令她感到不滿。到結帳時，對方要求使用微信支付，樓主解釋餐廳只是接受現金或信用卡，對方即批評「香港怎樣可能沒有微信支付？」，甚至聲稱其他餐廳都有，樓主只好繼續解釋餐廳門口已經寫明。



其後有同事得到經理的同意下到來打圓場，要求食客透過支付寶轉帳給他，再由他以信用卡結帳。雖然事件已經告一段落，但食客離開時仍不滿地表示「香港餐廳沒有微信支付，笑話！」。樓主心生氣憤，在帖文留言質疑「笑死，過嚟香港玩，連現金都冇，飛的（士）都飛唔到啦」。



網民都力撐樓主，留言指「報警（指對方）食霸王飯」、「香港餐廳遲早要收咗錢先幫佢哋落單」，有人則「錯重點」，認為樓主的同事是大贏家，「你同事賺咗信用卡積分」。



內地食客堅持使用微信支付結帳。（示意圖／資料圖片）

稱沒現金 堅持用微信支付

樓主在Threads發文表示，事發時正值繁忙時段，6名內地男女沒有等候職員安排，便擅自衝入店內「自己搵位坐」，樓主對此已感到不滿。直至他們用餐完畢後結帳，樓主詢問使用現金抑或信用卡，其中1名內地男子表示「沒有這些亂七八糟的，（只有）微信支付」；樓主強調餐廳只接受現金或信用卡，內地女即埋怨「早知道就不吃了」，有內地男更批評「香港怎樣可能沒有微信支付？」，甚至聲稱其他餐廳都有。

樓主解釋本港並非所有餐廳都接受微信支付或支付寶，「門口也有寫的好嗎？現金也沒有嗎？那報警？」。其後有同事在得到經理的同意下前來幫忙，表示他們可以先轉帳至其支付寶帳戶，再由他用信用卡結帳。

同事最後打圓場，表示食客可以先轉帳其支付寶帳戶，再由他用信用卡結帳。（資料圖片／AlipayHK網頁）

事件最終圓滿解決，但該名內地男一邊離開，一邊批評「香港餐廳沒有微信支付，笑話！」。樓主對於該批食客的態度感不滿，在帖文留言質疑「笑死，過嚟香港玩，連現金都冇，飛的都飛唔到啦」。

網民力撐樓主無錯，又指該批內地客「去人哋嘅地頭，要人哋就自己」、「冇信用卡先係笑話」、「冇世界通行嘅信用卡，笑人冇微信支付，我就真係笑而不語」。

（Threads）