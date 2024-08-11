疑內地客選購潤膚乳　每樽開瓶蓋「聞味」無幫襯　港女出手1招KO

為了選購心儀商品，打開已包裝產品的行為實在是不要得！有港女逛藥妝店時，目睹2名操流利普通話的男生，蹲在地上挑選身體潤膚乳，不過2人竟然打開每瓶瓶蓋，以嗅聞是什麼香味。她看不過眼向店員反映，對方隨即向二人示意，所有商品不能打開，若然打開需要付錢，2男聞言沒有購物便離開，樓主則不滿稱「搗亂完了還不買」。



網民都批評兩男行為自私，「所以買嘢唔好拎頭幾個，好多自私X人」，又認為商戶應即時報警，「雖然無用，但起碼要啲人知道唔守規矩可以好大鑊」。



有港女公審2名疑似內地男子，在選購身體潤膚乳時打開瓶蓋嗅聞香味，最終沒有購物。（threads圖片）

店員示意擅自開瓶要付錢

「做了件好人好事」，該女生在 threads 上傳照片，指逛某藥妝店時看見2名操流利普通話的男生蹲在地上挑選身體潤膚乳，2人更打開每瓶瓶蓋，以嗅聞是什麼香味。樓主隨即通知店員，質疑「他們把每個瓶子都打開，我都不用買了！」。店員之後向2人示意，所有商品都不能打開，若開封則需付錢，他們才「灰溜溜」離開。樓主對2人舉動感無語，不滿公審「搗亂完了還不買」。

不少網民都批評相中2名男子行為自私，「真失禮！」、「不會是什麼1日遊港，窮遊香港什麼錢不花」、「所以買嘢唔好拎頭幾個，好多自私X人」、「試過見廣東遊客直接打開洗頭水聞，我即刻大聲話：『乜可以打開㗎咩』，個廣東佬仲大聲駁嘴：『乜唔可以㗎咩！咁咪唔開囉』」。

網民分享更自私個案

但有人指出缺德行為其實無分地區，「最多師奶打開洗頭水沐浴露，護膚品店賣香水，就算你搵膠紙黐到實一實，佢都要用全身嘅力氣打開，但明明隔籬有Sample（試用裝），或者叫你唔好打開」。有留言好奇二人最後有否付款，樓主回覆沒有，認為店員出言提醒都是循例工作，故有網民建議報警，「唔遵守店舖規矩就報警，雖然無用，但起碼要啲人知道唔守規矩可以好大鑊」。

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