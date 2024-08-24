電費$1621！小紅書男呻獨居仍收震撼電費單　網民分享：我交$9XXX

今年夏天特別熱，許多人都別無選擇下只好開冷氣消暑，但收到電費單時可能嚇出一身冷汗！有小紅書男用戶發文表示，自己獨自來港生活，今期電費高達1,621元，而上上期只是400多元，即多了三倍，又指只是在夜間開冷氣，故不知道為甚麼電費那麼高。



有網民隨即分享震撼電費單，顯示電費高達9,626元，形容單位「1,500呎，仲要冷氣唔係長開」，其他網民都被嚇倒，留言指「一山還有一山高」、「大家學吓林超英啦」。



樓主獨自來港生活，今期電費高達1,621元，而上上期只是400多元，即多了三倍。（小紅書圖片）

有網民上載9,626元電費單，形容單位「1,500呎，仲要冷氣唔係長開」。（小紅書圖片）

樓主在小紅書發文表示，上期電費只有400多元，但今期高達1,621元，「一看着實嚇我（樓主）一跳」，明明只是獨居，「白天不在家，晚上整夜開（冷氣）」，不明白發生何事，懷疑是否和電費補貼有關。

網民笑言樓主和其他人可以仿傚香港天文台前台長林超英，即天氣多熱都不開冷氣。（資料圖片）

有網民上載自己的電費單，收貴高達9,626元，自言單位「1,500呎，仲要冷氣唔係長開」、「開4部」。高昂的電費單嚇呆其他網民，「可能要找人檢查下，正常住宅不會用那麼多電」、「朋友1個人住交500至600元，你交得有點多」、「召喚林超英教人唔開冷氣過夏天」。香港天文台前台長林超英因支持環保而不開冷氣，因此電費「低人一等」，甚至有一期電費更低至負7元，一時成為全港佳話。

（小紅書）