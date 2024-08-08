夏季電費｜女星屋企「加裝1物」用電量激減4成　分享驚人實測結果

台灣電力公司今年6月起實施夏季電費，夏季電費比較高，是因台灣夏天氣溫高，民眾開冷氣機、用電需求大增，台電必須啟動發動成本較高的機組，導致供電成本上升。



一般家庭若是每月用電量420度左右，電費會增加115元（台幣，下同）；若加上冷氣的耗電量而超過1000度，電費則會往上增至656元。因此，如何省電也成台灣人關心的話題之一。

女星家中加這一物後實測1年「用電量大減4成」

女星狂開冷氣電費曾高達近2萬台幣 家中加一物後用電量即減4成（01製圖）

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藝人鮪魚（本名徐瑋吟）2023年曾分享7月、8月電費的帳單，金額高達19841元，她表示：「我明明挑了變頻，怎麼還是這麼貴？」

為降低電費，她在家中露台安裝電動捲簾，在近1年的實測中，成功讓室內的溫度下降不少。

徐瑋吟指出，去年同期夏季電費竟高達近2萬元，後來也發現帳單暴增的關鍵可能出在冷氣的使用方式，由於家中有養寵物的關係，因此變頻冷氣，1台抽濕機、1台空氣清新機，需維持每日24小時開著，「1周3次洗衣服、洗衣乾衣，這確實比較耗電，最近除宅在家追劇投影機使用率較高外，並沒有其他額外增加的電器」。

此外，冷氣溫度22度加上小風量，24小時全天候運轉的情框下反而更耗電。

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不過，徐瑋吟表示，安裝電動捲簾實測1年後，不僅室內溫度下降很多，「2023年和2024年7月的總電度也相差590.18度（約4成），真的超級離譜」。

她說，現在每天的用電量從去年同期的60度至70度，大幅降低至35度至40度間，是搬家以來最正確的決定。

事實上，台電曾分享，夏天千萬不要小看拉上窗簾的功效，這個動作可以阻擋輻射熱進屋從窗外進入屋內，可讓室內溫度下降3～5度，進而達到省電的效果，「做好隔熱以後，才不會增加冷氣負荷而耗電」。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：吹變頻冷氣「電費仍飆到近2萬元」！她加裝1物實測曬驚人結果：同期用電量狂省4成】