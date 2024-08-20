女友見家長拒幫洗碗買煙　男生：爸媽當場黑面　網民撐女生：分啦

情侶感情穩定，下一步就是要見雙方家長。有男生在社交平台發文，指日前首次帶交往了6個月的女朋友回家吃飯，本來雙方「有傾有講」，但飯後卻開始出現矛盾，皆因男生媽媽出言想女生幫忙執拾東西和洗碗，詎料女生以怕弄破飯碗為由拒絕，然後一直坐在梳化玩手機；後來樓主爸爸要求女生下樓幫忙買東西，她反指自己習慣飯後要坐下休息半個鐘而沒有幫忙，男生形容「我阿爸阿媽當場黑咗面」，其後更叫盡快日把女生送走。



帖文惹來網民爭議，意見相當兩極，有人認為樓主父母對女生要求多多是過份，「世伯伯母真是唔太識做人」、「男朋友係呢種家庭，分手啦！」，亦有人指該女不懂人情世故，但亦有網民認為樓主「作故仔」，呼籲因須太認真回覆。



樓主早前帶交往了6個月的女朋友回家吃飯，本來雙方「有傾有講」，但飯後卻出現矛盾，不歡而散。(《今生是第一次》劇照）

女友拒幫忙洗碗 專注玩手機

樓主先在連登討論區以「第一次帶女朋友返屋企就激嬲屋企人」為題發文，後來帖文被轉發至Threads上廣傳。樓主表示與女友交往6個月，感情穩定，便覺得是時候帶對方回家見家人。當天他們帶着水果和蛋捲作見面禮回家，吃飯時大家也「有傾有講」，但飯後「打躉時間就出事」。

樓主續指，晚飯後媽媽便執拾東西和洗碗，「點知條女坐咗喺梳化玩手機一啲都唔幫手」，媽媽已明言希望女友幫忙，惟女友聲稱「唔識（洗碗）驚整爛啲碗」。樓主當下已立即救場，稱自己幫忙便可，讓女友繼續玩手機。

後來樓主的爸爸到露台吸煙，回來後着樓主女友，便叫她幫忙到樓下的便利店買煙酒及一些零食，但遭女方拒絕，表示「習慣咗食完飯要坐低休息半個鐘」。樓主爸媽聽後頓時即場「黑面」，爸爸更直接表明差不多要睡覺，叫樓主送女友回家，「但平時我老竇成12點先瞓，而家肯定係出事」。

樓主指女友一直坐在梳化玩手機，不願幫忙洗碗或到樓下買東西，令其父母當場「黑面」。（《香港愛情故事》劇照）

帖文引來不少網民討論，有人認為樓主的女友不懂人情世故，對長輩少少要求都不肯幫忙，但隨即引來其他網民反駁，斥樓主的家人當其女友是傭人般使喚，「過門都係客，點會第1次見面嘅就點人洗碗買煙，世伯伯母真是唔太識做人」、「買洗碗機啦，叫我上嚟做客仲要洗碗，結咗婚仲唔當我阿四」、「想知你媽咪平時洗碗邊個幫手，你女友一來就變咗殘廢就開始要人幫手？你阿爸平時邊個幫手買煙？女友一來就要點人落樓買煙？奇奇怪怪的一家人」。

有網民認為以男方父母的態度，恐會把「未來家嫂」當工人指使，故建議女生分手，「感情問題一律建議分手」、「男朋友係呢種家庭，分手啦！」。不過也有人質疑樓主「作故仔」，呼籲其他網民不用太認真回覆。