私廚餐廳不收訂金　9客人不約而同齊放飛機　負責人︰開店4年首次

不少餐廳接受客人訂位，不但節省客人等位時間，而且提高服務效率。台灣近日有1間走私廚風格的餐廳在網上慨嘆，店內只有10個座位，當日9人不約而同「放飛機」，「哭了，開店4年來第1次遇到全場No Show」，並指之前不收取訂金，一來手續麻煩，二來會影響用餐體驗，「但今天9位客人No Show，或許之後預約時需要收取訂金了」。



有網民上載至Threads，批評有人「放飛機」，認為「真的也請麻煩如無法到場請提前告知店家，這是社交的基本禮儀啊，請把禮貌拿出來」，事件引來當地媒體報道和訪問該間餐廳負責人，吳姓負責人形容心情無奈，「要收跟不收，其實都造成我們很大的負擔」，媒體估計餐廳當日損失接近1萬新台幣（約2,500港元）。



餐廳在instagram限時動態表示，「哭了，開店4年來第1次遇到全場No Show，之前不收訂金是因為真的麻煩又會搞到不愉快」。（Threads圖片）

該間餐廳位於新北市，提供10個座位，由2位主廚打理，採用開放式廚房，食客在等餐和用餐時，都能夠見到主廚在烹煮美食的過程，餐廳事前寫明如果取消訂位或更改人數，勞煩3日前通知。

但餐廳日前在instagram限時動態表示，「哭了，開店4年來第1次遇到全場No Show，之前不收訂金是因為真的麻煩又會搞到不愉快」，同時多謝大家的愛戴，但寫明「今日No Show 9位，或許之後預約時需要收取訂金了」。

餐廳寫明「今日No Show 9位，或許之後預約時需要收取訂金了」。（Threads圖片）

帖文引來其他網民轉載至Threads討論，有網民表示「主廚都這麼用心備料，結果9位客人No Show」、「給人方便，但是被當隨便」、「不收訂金的老闆們都特別有人情味，但是我們的人情味都被當隨便」。

當地媒體訪問該間餐廳，吳姓負責人慨嘆「無奈啊，因為我們畢竟備料要花時間，開店每天都有固定的開銷」，一旦客人臨時爽約，「我們其實真的是很傷」，又指當日其實有散客突然光顧，「沒有到就是非常嚴重的虧損」，並指即使收不收訂金，兩者其實都造成營運上的負擔。

媒體根據餐廳菜單，以每位客人消費1,000至1,300新台幣（250至330港元），估計餐廳當日損失接近1萬新台幣（約2,500港元），市民接受街頭訪問時，都支持餐廳收取訂金。

（綜合）