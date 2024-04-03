見工被HR放飛機！接待員1句反問打工仔　叫回家等電話　後續是…

見工竟然被放飛機？有打工仔在討論區發文，指原本預約了某間中藥品牌公司的面試，不料到達接待處時，職員說公司的HR（人力資源）同事突然有事不在公司，反問：「咩無打電話通知你咩？」他大感失落稱「第一次畀HR放飛機」，網民認為該公司存心玩人，「藉口嚟，可以搵其他人in（面試）㗎」。打工仔交代後續，他對該工作很感興趣故發電郵另約時間見工，發現竟真的只有1位員工負責面試，但對方開出薪酬不符預期，已決定再找工作。



樓主去到該公司接待處，才發現自己被放飛機。（示意圖 / GettyImages）

樓主在香港討論區以「面試當日去到畀HR放飛機」為題發帖，日前下午他到某著名中藥品牌公司面試，抵達後接待處職員「呆咗」，「話HR今日突然有事唔係公司，咩無打電打通知你咩？」，並抱歉要他白行一趟。

樓主未曾收到電話改期，職員着他等HR電話另約時間，他擔憂對方是在找藉口，最後不會致電。由於該公司規模龐大，他很有興趣入職，想主動發電郵表示可再約時間見工，「但又怕HR會唔會覺得我好心急」、「唉…第一次畀HR放飛機」。

樓主表示從未收到面試改期的通知，接待處的職員建議樓主等待電話另約時間面試。（示意圖 / GettyImages）

網民認同樓主應發電郵查詢，「一來表示你重視份工，二來等佢有內疚感」，但不少人認為面試失約太離譜，建議樓主把公司列入黑名單，「HR呢啲部門做嘢非常細心居然都會出現咁低級錯誤」、「真係大規模嘅公司無理由只得1位HR」、「咁無責任感嘅公司都唔使做啦」。

樓主交代後續，表示已發電郵反映，提及對該職位很感興趣，不介意再去面試，獲回覆及另約時間。他到場驚覺原來公司真的只有1位人事部職員負責面試，「再高級已經係經理」。該職位要負責3個範疇的工作，而且未必有他要求的薪金，「仲要放咗飛機個位HR係呢個職位將來嘅上司…所以，見完就算，的起心肝見下其他工」。有留言安慰樓主，「塞翁失馬焉知非福，可能仲有一份好啲嘅等緊你呢，祝你好運」。

（香港討論區）