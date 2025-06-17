不滿黃雨下巴士慢駛　中環鄉音OL叫司機加速：遲到喇　旁人1句KO

「為了準時上班可以去到幾盡？」本港網絡早前瘋傳1段影片，指某日黃色暴雨警告信號生效期間，巴士車廂內有1名長髮女乘客走到司機位旁邊，稱自己上班快要遲到，要求加速行駛「開快啲」，又質疑司機是特意慢駛，「我日日搭呢部車，日日都落雨啦，人哋唔係咁樣開㗎，我實要遲到喇！」，更聲言要投訴。即使司機有禮貌地解釋，長髮女未有接受。車上有女乘客為司機發聲，反嗆「咁妳咪下次早1個鐘出門口囉……今日係黃雨啊嘛小姐，成架車就因為妳要開快啲啊？」，長髮女其後收聲走到上層，最終於數分鐘後在中環下車。



影片引來網民熱議，紛紛力撐司機是安全駕駛，做法無問題，又批評長髮女離譜，「落雨咁大架車點快呀……要快的士應該最快，搭咩巴士？」、「討厭的點在於她不願意理解交通安全，只以自己個人需求去要求司機妄顧全車人安全」、「呢條片基本上可以報警，乘客騷擾行駛中嘅司機，危害全車人安全」。



網傳影片指黃色暴雨警告信號生效期間，巴士車廂內有1名長髮女乘客走到司機位旁邊，稱自己上班快要遲到，要求司機加速行駛「開快啲」。（影片截圖）

「我日日都搭呢架車，我日日都準時㗎！」有港女於社交平台threads發布影片，指當日早上10時許黃色暴雨警告信號生效期間，當乘搭往中環的巴士時，開到第3至4個站間，突然有1名長髮女乘客至少2次從上層衝到司機位要求「開快啲」。

樓主說，司機當時已禮貌地向長髮女解釋「落雨開唔到快，都好好態度對答佢」。惟長髮女批評司機駕駛慢會導致她遲到，「（巴士開出時間）比起佢個電話時間遲咗2分鐘開出，會搞到佢遲到。不停鬧個司機係特登開得慢，平時45分鐘（10時45分）出到中環」，更聲言要投訴司機。

樓主說，司機當時已禮貌地向長髮女解釋「落雨開唔到快，都好好態度對答佢」，惟長髮女則批評司機駕駛慢會導致她遲到。（影片截圖）

樓主拍下長髮女第2次衝到司機位發難情況，影片見到，當時巴士正停下等候交通燈號，而戴眼鏡、穿灰色連身長裙的長髮女正站在司機位旁責罵司機，略帶口音，「因為我日日搭呢部車，日日都落雨啦！人哋唔係咁樣開㗎！我實要遲到喇！」。

長髮女向司機展示手機時間控訴。（影片截圖）

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其他女乘客開聲反駁

車廂內有女乘客不滿，高聲反嗆長髮女「咁妳咪下次早1個鐘出門口囉」，長髮女則回應「我日日都搭呢架車，我日日都準時㗎！」。女乘客反駁「今日係黃雨啊嘛小姐，成架車就因為妳要開快啲啊？」，長髮女焦急看手機時間，回應「唔係啊，佢（巴士司機）係喺度食煙架」，然後再向司機表示，「同埋人哋司機大雨過呢度都唔係咁樣開架，唔該你幫幫手啦，真係要遲到㗎！」。說罷長髮女返回上層，發聲女乘客形容「真係奇怪」。

說罷長髮女返回上層，發聲女乘客形容「真係奇怪」。（影片截圖）

拍片者：投訴不一定自己啱

樓主補充，自己也每天乘搭這巴士，「我就唔覺得司機慢。我平時搭係50分鐘先出到中環嘅」，而長髮女最終於10時51分鐘下車，即比她聲稱的平日10時45分遲了6分鐘，揶揄「想知佢最後比佢平時遲咗6分鐘落車有冇遲到？佢話司機遲左2分鐘開車喎！」。

樓主強調，乘搭巴士是想安全，「如果小姐投訴，請查清楚係咪其他司機開得太快。感謝司機以一車人生命為安全，以有禮嘅態度回應無理嘅乘客！」，又說「我放上嚟既目的唔係要攻擊任何人，只想大家多啲包容，了解下唔係世界圍住妳轉。如果司機真係慢，我諗另1位乘客都唔會出聲，我都唔會影佢。我只係覺得而家太多人覺得自己有權投訴就等於自己一定係啱！但係香港就係有投訴就會怕咗個客！」。

影片引來網民熱議，認為司機做法無問題，又批評長髮女離譜。（影片截圖）

網民力撐司機安全駕駛無問題

影片引來網民熱議，認為巴士上乘客眾多，司機在暴雨下理應安全駕駛，做法無問題，又批評長髮女離譜，「落雨咁大架車點快呀……要快的士應該最快，搭咩巴士？」、「想快咪唔好搭巴士囉，巴士係慢㗎啦」、「怕遲咪下次早啲囉」、「討厭的點在於她不願意理解交通安全，只以自己個人需求去要求司機妄顧全車人安全」、「呢條片基本上可以報警，乘客騷擾行駛中嘅司機，危害全車人安全」、「其實佢企係到鬧人嘅時候又會遲多成分鐘，笑死」、「香港人真係好大壓力，份工遲幾分鐘都呀吱呀咗就quit啦」。

也有網民指，「聽佢（長髮女）講，似乎係司機因為食煙而遲咗開車」、「遲2分鐘好多原因嘅，上班車遲左到總站骨牌效應，大家體諒，有時司機都好慘追班次廁所都去唔到」。樓主回覆時重申「（巴士）同平時我搭一樣時間到，冇慢到」。

阻礙或妨礙巴士司機可罰款5,000元及監禁6個月

根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，而巴士上乘客可毋須繳付額外費用而攜帶總重量不超逾5公斤和總體積不超逾0.1立方米的一件或多件包裹，違者即屬犯法，可處第2級罰款5,000元及監禁6個月。