見牛起色心？裸男疑欲「性侵母牛」遭甩地猛撞　警搜出這物疑有關

泰國近日發生1宗怪誕的「意圖性侵母牛」案件！1名來自俄羅斯的26歲男子到泰國遊玩，被居民發現他全身赤裸地在農田遊蕩，並試圖性侵1隻栓在木樁上的母牛。母牛激烈反抗，將男子壓到地上猛撞，男子呼救聲吸引更多人圍觀。警方及救護員接報後到場解救男子，他們在男子車上發現大麻，有救護員就懷疑男子過激的行為或是受毒品影響。



俄羅斯26歲男子庫夫希諾夫（Evgenii Kuvshinov）疑於泰國試圖性侵1隻母牛。（X影片截圖）

綜合外媒報道，事發於上周四下午5時許，來自俄羅斯的26歲男子庫夫希諾夫（Evgenii Kuvshinov）於泰國素叻他尼府（Surat Thani）遊玩，卻被發現全身赤裸走到某農田中徘徊。庫夫希諾夫先走到1隻公牛旁，之後見到1隻栓在木樁上的母牛，突然「獸性大發」試圖性侵母牛。

附近居民覺得他脫去衣物在農田遊蕩的舉動形跡可疑，於是報警求助，在等候警方到場前，居民們一直留意事態發展，並在聽到庫夫希諾夫呼救後，即時趕到現場。有人拍攝了當時情況，庫夫希諾夫試圖騎到母牛背上，母牛劇烈反抗，將庫夫希諾夫甩到地上，用頭部壓制住他狂頂。

從社交平台X上流傳的影片可見，全身赤裸的庫夫希諾夫以頭下腳上的姿勢從牛頭滑落地面，之後他踡曲身體緊抱牛頭阻止母牛攻勢。他隨後伸手輕拍母牛，試圖安撫牠，但母牛激動地把他整個人托上半空再甩到草地上磨擦。影片中還可以聽到民眾討論的聲音，但尚未見到救護人員及警員。

之後警員及救護人員到場，警員嘗試控制狂怒的母牛，而救護員則以擔架將庫夫希諾夫抬離現場。庫夫希諾夫因臀部受傷及全身多處擦傷，被送到當地醫院。有到場救護人員指在庫夫希諾夫的車上發現大麻，故懷疑他受毒品影響而情緒高漲，並相信他「明顯想對母牛做些骯髒的事，想和牠發生性關係」。

當地警局指從當時情況來看，庫夫希諾夫的確有可能準備性侵母牛，但由於母牛身體沒有發現庫夫希諾夫的精液，故不能斷言。而庫夫希諾夫事發時嘴裏唸唸叨叨說不成意思的俄語，身上沒有酒味，但警員的確在他的車上搜出大麻及撕毀的護照。由於庫夫希諾夫在醫院「發狂」，醫生拒絕治療，故目前仍被拘留在當地警局內。警方又指，他們需等候其他部門協助處理，以展開調查。

（綜合）