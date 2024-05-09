恐怖怪鱷突襲殺人奪21命！疑專咬男性私處　怪行釀村民恐慌促殺鱷

津巴布韋數年來發生多宗鱷魚襲擊人類事件！其中1條村莊更疑似出現「恐怖怪鱷」，不但導致21人死亡，而且村民更發現男性死者遺體大多算完整，唯獨下體不翼而飛，相信是被鱷魚吞下。該村漁民均對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼，甚至有人覺得牠具有「超自然力量」，故促請當局捕殺怪鱷。不過當局表示過去3年間已捕殺該區7隻以上鱷魚，只是村民始終相信怪鱷未死。



津巴布韋發生鱷魚殺人事件，加什加什村漁民對這條「專吃男性私處」的怪鱷感到恐懼。（示意圖，非涉事鱷魚 / 資料圖片）

綜合外媒報道，津巴布韋發生鱷魚殺人事件，加什加什村（Gache Gache）村民相信村中有兇猛「殺人鱷」出現，過去數年間已奪走21人性命，大部份受害者是男性漁民。而令人不安的是，死者屍身大致完整，只有私密處不翼而飛，疑似被吃掉，其他身體部位並無缺失。

56歲的薩奇札（Nyaradzai Sachidza）指，3年前發現丈夫屍身時，其下體已被鱷魚吞掉。村民遂將「殺人鱷」命名為「馬切尼」（Macheni，當地口語意指陰莖），並口耳相傳馬切尼身上有「超自然力量」。有死者遺孀為養家不得已接替捕魚工作，並指出該區除了有鱷魚殺人，也有河馬襲擊人類致死事件。

由於死者人數持續上升，加上死法離奇，因此村中人心惶惶。加什加什村捕魚協會主席曼宗古（Tichaona Manzunga）認為，馬切尼令捕魚活動陷入癱瘓，故作為代表敦促政府處理鱷魚殺人問題。

村民指該條行兇鱷魚已奪走21人性命，大部份男性受害者只有私密處被吃掉，其他身體部位並無缺失。（GettyImages）

津巴布韋公園和野生動物管理局（Zimbabwe Parks and Wildlife Management Authority）發言人法拉沃（Tinashe Farawo）回應訴求時指出，漁民被殺害皆為同一鱷魚襲擊所致的說法未能得到證實，有可能只是因為鱷魚襲擊事件多在同一水域發生，故村民相信是同一鱷魚所為。當局不能排除該區漁獲量較多，吸引漁民於該處進行非法捕魚，而鱷魚也傾向待在多魚地方，故此出現雙方相爭局面從而引發衝突。

法拉沃表示，從2020年至2023年，當局已經多次出動並消滅該區7隻以上鱷魚，但村民認為被獵殺的鱷魚中並無怪鱷馬切尼，並堅信馬切尼仍然存活，還有村民覺得馬切尼有神秘力量能躲開當局抓捕。法拉沃又指，參與非法捕魚活動者多於晚間出沒，若有意外發生，也大多會延誤報告，令追蹤行動變得困難。因此他呼籲村民合作，幫忙識別鱷魚，「一旦確認鱷魚身分，我們就會消滅牠」。

（綜合）