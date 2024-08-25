女網紅酒店直播與3男子性交　稱被脅迫告性侵　因「大喊6字」敗訴

台灣1名女直播主以「借位方式」拍攝性愛影片賺取流量，惟她與1名男粉絲在酒店直播時，男粉絲竟找來2名友人威脅她「打真軍」，拍攝了「真槍實彈」影片。女直播主事後怒告3人性侵，惟法官查看直播影片，因女直播主「大喊6字」，最終判3名男子無罪。全案可上訴。



台灣1名女直播主控告3名男子性侵。（示意圖／gettyimages）

綜合台灣媒體報道，該女直播主從事影片直播工作，以「借位方式」與男子進行性行為賺流量。2022年4月，女主播主在呂姓男粉絲接載下，到酒店拍攝性愛影片，惟呂男找來另外2名男友人到場，威脅女直播主拍攝了「真槍實彈」性交影片。女直播主事後控告3男性侵。

3男庭上承認與女直播主發生性關係，但強調是雙方合意性交，沒有違反女直播主意願，事後亦有付錢「支持」女直播主。

女直播主事後控告3男性侵。（示意圖／gettyimages）

女直播主則供稱，當時與3男發生性關係，是因為如果呂男載她到酒店途中突然「亮槍」恐嚇，威脅說車內的2名友人都是「兄弟」，她驚慌失措，加上害怕呂男泄露她借位拍攝秘密導致流失觀眾，故被迫直播下拍攝了「真槍實彈」影片。女直播主又稱，她曾說「不要」，但仍遭侵害，而直播結束後，呂男又要求「加碼」，強壓她性侵得逞。

法官指，女直播主偵訊和出庭時證詞反覆，最終認定證據不足，判3男無罪。（示意圖／gettyimages）

不過法官審視直播影片，發現女直播主與呂男牽手進入酒房間，與3人發生性關係時大喊「上癮了、上癮了」等，沒表現出拒絕性行為；事後女直播主更透過LINE向呂男發短訊說「你在平台看別人花那麼多」、「你對我真心」，但未提及性侵。

法官又指，女直播主偵訊和出庭時證詞反覆，最終認定證據不足，判3男無罪。全案可上訴。