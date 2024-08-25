移民加拿大港女遭綁架燒屍亡　任地產經紀活躍政商界　警拘3少年

加拿大發生綁架謀殺燒屍案，從香港移民加拿大、56歲的梅育英（Yuk-Ying, Anita, MUI ）於8月9日神秘失蹤，約克區警方至上周四（8月22日）公布，在安省帕里灣尋獲其遺體，屍體被焚燒，暫未知死因。警方已拘捕3名16至17歲涉案少年，正追尋1輛懷疑涉事白色平治貨車（Mercedes-Benz Trucks）。



據報梅育英1990年代從香港移民到多倫多，是房地產女經紀，活躍政商界，曾接受訪問表示與一些來自中國的高淨值移民投資者，完成許多商業地產和豪宅交易。警方認為這是1宗「有針對性案件」，但未知她為何成為目標，暫未有證據顯示因其政治觀點而成為攻擊目標。



從香港移民加拿大的56歲的梅育英被綁架燒屍亡。（網上圖片）

綜合外媒報道，於加拿大安省任職房地產經紀的梅育英8月9日離開住所，當天早上11時左右以電話與家人聯絡後就失蹤，音訊全無，而其白色平治SUV座駕當天下午在1個商場停車場被發現。約克區警方指出，梅育英失蹤當天，原定到斯多夫維爾鎮（Stouffville）1處郊區物業進行房地產交易，其間被人綁架到帕里灣區。

警方連日調查事件。（網上圖片）

警方連日調查事件。（網上圖片）

至上周四（8月22日），約克區警方公布在安省帕里灣尋獲梅育英遺體，屍體曾被焚燒，暫未知死因，待驗屍官辦公室報告，但警方表示，證據顯示使梅育英是被謀殺。

警方已拘捕3名16至17歲涉案少年，3人均有犯罪前科，被指控非法持有違禁武器槍支彈藥並用於危險目和欺詐罪。警方透露，梅育英失蹤後，3名嫌犯曾在多處使用過梅育英信用卡，他們分別被控非法持有管制武器、5000加元（約2.6萬港元）以下欺詐、未遵守緩刑或釋放令等多項罪名，惟暫未被指控與謀殺相關罪名。

約克區警方公布在安省帕里灣尋獲梅育英遺體。（網上圖片）

梅育英90年代從香港移民加拿大 活躍政商界

據報，梅育英1990年代從香港移民到加拿大多倫多，是當地知名房地產經紀人，房源包括豪宅、廣場和購物中心商業單位。她2017年曾接受訪問，表示與一些來自中國的高淨值移民投資者，完成許多商業地產和豪宅交易。

梅育英1990年代從香港移民到加拿大多倫多，是當地知名房地產經紀人，活躍於華人社區活動及政商界。（網上圖片）

梅育英亦活躍於華人社區活動及政商界，而她本身是單親媽媽，撫養雙胞胎兒子，1名正攻讀法律學位，另1名正考會計師牌照，同時兼職做地產經紀。