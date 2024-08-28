獨力照顧智障子女！老翁暴斃家中37歲兒活活餓死　女兒伴腐屍多日

近日馬來西亞發生1宗倫常悲劇！1名76歲老翁獨力照顧患有智力障礙的子女，卻不幸暴斃家中，而37歲智力障礙兒子亦因無人照顧活活餓死。直至鄰居聞到老翁家中傳出異味，在窗外查看見到老翁兒子腐爛的遺體才揭發事件。至於老翁的44歲智力障礙女兒就陪伴在至親遺體旁數日，直至警方接報上門救出。目前當地警方已將案件列為猝死案處理。



馬來西亞1名76歲老翁不幸暴斃家中，其37歲患有智力障礙的兒子亦因無人照顧活活餓死。（示意圖，GettyImages）

綜合馬來西亞媒體報道，事發於馬來西亞柔佛州麻坡縣新加旺，76歲老翁張福明（譯音）平日與44歲女兒及37歲兒子張偉財（譯音）同住。張福明的子女均患有智力障礙，平日需靠他照顧。

8月23日中午12時許，39歲鄰居阿米娜因發現老翁家中傳出異味，加上留意到其住所已經連續3日沒有開燈，心感不安，於是通知平素為老翁一家提供日用品的慈善志願團體前去查看。阿米娜與丈夫之後和志願團體工作人員一起前往老翁家中，他們在屋外呼喊老翁未獲回應，於是繞到窗外查看，赫見老翁的兒子坐在沙發上一動不動，身體已呈現黑色，即時報警。

其間，眾人發現老翁的女兒仍然在生，於是將麵包及飲品掛在門外，嘗試勸她打開門鎖。她在進食後開門，警方隨後順利進入屋內，並發現2具高度腐爛的男性遺體，後證實為76歲老翁張福明及37歲兒子張偉財。

老翁在家中暴斃後，兒子慘餓死，而女兒就陪伴2名至親遺體多日。（示意圖，非當事人，GettyImages）

老翁突暴斃 兒子慘餓死

他們先在客廳沙發上發現兒子張偉財的遺體，隨後在浴室發現老翁張福明遺體，兩人遺體被發現時均出現高度腐爛。從遺體腐爛程度及出現蛆蟲的情況來看，警方推測兩人已死亡超過4至5天。相信張福明在家中暴斃後，沒有自理能力的兒子亦因多日沒有進食而餓死。而同樣患有智力障礙的女兒陪伴至親遺體數日，被發現時處於「無意識狀態」，所幸及時獲救，已被送往醫院接受治療。

鄰居指老翁十分疼愛子女

有鄰居指，過去數天曾聽到張福明女兒的哭泣聲，但因她平日亦不時啜泣，因此未有多加理會，直至發現張福明家中傳出異味後，才意識到已有數天沒有見過張福明，察覺不對勁下揭發事件。

鄰居又透露，張福明生前極其疼愛一雙兒女，雖然年老體弱，他仍然風雨無阻堅持每天踏單車去買食物給子女吃。鄰居又指偶爾會見到張福明牽子女的手逛市集。另外，張福明生前待人友善，與鄰居關係不錯。他在退休前是油漆工人，自從他的妻子於10多年前離世後，他便獨力照顧一對兒女。

當地警方於8月24日發公告，指案件已列為猝死案處理，而2具遺體均已進行解剖。

（綜合）