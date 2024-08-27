家賊？人妻遊日幫同事代購　2姑仔連手信「全搬清」　奶奶1句惹火

以為是手信就全部掃清光？台灣有人妻發文，稱早前到日本旅遊買了很多手信回家，部份是同事早早付錢叫她代購，回來後她先回娘家1天，未料所有手信連代購品被2名姑仔「搬清光了」，大嘆「2個小姑是蝗蟲嗎？」；她不滿之際，奶奶反指責她沒有將東西收入房，「自己沒收好要放客廳怪誰」。網民建議她要硬起來託丈夫向姑仔討回東西，「告知妳老公一下吧」，如果沒法討回也只能退錢給同事，「遇到沒家教，只能記取教訓，以後把他們當賊防」。



人妻回家發現手信連代購品被清空，奶奶反指責她沒將東西放入房。（《BB來了》劇照）

樓主在facebook群組「匿名公社」發文，稱早前到日本旅遊買了很多伴手禮（香港稱手信），當中有部份是同事托她在日本代購，結果回娘家1天慶祝父親節後，發現2名姑仔將所有手信及代購物品都拿走了，「被搬清光了，沒有問過我！沒有問過我！沒有問過我！」。

生氣之際，奶奶反指責她沒有收好手信，放在客廳被拿走也沒辦法，「自己沒收好要放客廳怪誰」。人妻不忿稱，回娘家前沒有將代購物品拿回房收藏的確有錯，「但不是自己的東西不要動很難嗎？2個小姑是蝗蟲嗎？」，又說她出發前已經收了同事代購款項，「上班要我怎麼交代？」。

奶奶認為放在客廳被拿走也沒辦法，「自己沒收好要放客廳怪誰」。（《上流寄生族》劇照）

網民：讓先生直接打給小姑

網民表示同情，「家裏有乞丐，真是傷腦筋」、「原來也有別家跟我一樣的遭遇，貪小便宜的家教到處都有」、「恭喜可以搬出去住了」。部份人認為樓主應硬起來向姑仔討回，「我會讓先生直接打給小姑，說明這是同事要的 ，已經收錢，麻煩送回來！ 再加句雖然沒拿進房間，是我的錯，但要拿東西前，問一下很難嗎？」、「告知妳老公一下吧！ 別搞到2個人為這事吵架，甚至離婚」；如果東西是食物之類的討不回，「跟同事實話實說，和退錢給他們。 遇到沒家教，只能記取教訓，以後把他們當賊防」。

也有網民認為樓主自己也有錯，代購物放在外面，「基本上就要有被瓜分的心理準備，除非妳貼封條」、「要給家人吃的、代買的，一律收起來、分開放就不會有這問題」。