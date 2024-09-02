最慘業主！單位租親戚變垃圾屋　震撼片曝光　網民驚：敘利亞戰場

到底怎樣才能在裏面生活？天津有名女子將單位租予1名年長女親戚居住，雙方甚至沒有談過租金和押金問題，而房東更一直沒上門查看過。沒料到近日親戚搬走，女子上門才驚見單位髒得亂七八糟，大喊「我都崩潰了」！除了遍地垃圾和泥狀物，廚房和廁所滿是黑啡色污垢，她們一行10多人清潔了6小時仍只清理了一部份。片段震撼網民，「這是敘利亞戰場嗎？」，認為是親友更應該算清賬目，「從此無親戚可做」；但也有人質疑片段真偽，「這一看也不像有人住，像空置十幾年了」。



天津有女子將單位租予年長女親戚，收回時發現變垃圾屋，畫面極震撼。（微博影片截圖）

從未談過租金及押金

內媒報道，8月30日網上流傳影片，天津裴女士將物業租給親戚住，近日收回單位時，發現整個房間髒亂不堪。身為房東的裴女士稱，該名親戚是老人家，故讓對方住下時，從未談過租金及押金問題，家人在對方入住後亦從未上門，但她未透露老親戚到底住了多久。

廚房爐頭滿是污垢。（微博影片截圖）

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全屋滿是污垢垃圾

片段所見，單位廚房放滿又髒又生鏽的鍋子，爐頭旁有大量垃圾，上方滿是黑色和啡色的陳年污垢，對上的白色磁磚沒抹過已發黃，表面油漬甚至已發黑，枱面有許多啡色似泥土的異物和膠袋。畫面一轉，廚房內馬桶似從未清潔，連同水盤滿是黑色污漬。

連洗手盆都滿是黝色污漬。（微博影片截圖）

女房東大喊：我都崩潰了

裴女士一行10多人清潔了5、6小時，仍只清理了一部份，大喊「我都崩潰了」，決定要停下，待有時間再作清理。現場地面在清潔一輪後仍有些泥、紙皮、膠袋、單張等垃圾，已收拾的垃圾則用巨型垃圾袋包好，高度達大門的一半。

收拾的垃圾用巨型垃圾袋包好，高度達大門的一半。（微博影片截圖）

網民質疑：像空置十幾年了

垃圾屋的震撼片段令網民傻眼，認為單位給親友住更要小心，「親兄弟明算賬」、「從此無親戚可做」、「我們社區有類似情況，不過不是親戚就是1個老人自己住。收房時情況差不多，最後低價把房賣了」、「我的房子白白借給閨密住了1年半，走了以後，我跟我爸打掃衛生幹了」。亦有網民建議屋主「找專業人士打掃呀」、「看得出原來的房是很新，搞成這樣」。

不過，部份網民質疑事件真偽，認為單位髒亂得不像有人住，「這一看也不像有人住，空置十幾年了」、「這也不像剛住過人的樣啊」。

（綜合）