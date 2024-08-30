見阿媽畀錢親戚！豪爽阿女有樣學樣　返學校派錢大派$5400給同學

派錢可以帶來快樂？近日馬來西亞1名母親因為11歲女兒太豪爽而煩惱，原來學校老師發現她女兒在學校向同學大派3,000令吉（約5,400港元）。對於她這個不算富裕的家庭而言，這筆錢不少。追問女兒下，她才得知女兒這麼做竟是以她為榜樣。原來女兒留意到她平日也會給親戚錢，親戚收到後都很高興，女兒便想到要讓同學們都得到快樂，於是偷偷拿了儲蓄及幾兄弟姐妹的利市錢，帶到學校派給同學。這名母親得知背後原因後，即時感到哭笑不得！



馬來西亞1名11歲女童在學校向同學大派3,000令吉（約5,400港元），原因竟是想讓同學們都得到快樂。（GettyImages）

綜合外媒報道，馬來西亞1名母親在社交平台Threads上發帖，分享女兒在學校派錢一事。她表示，早前收到11歲女兒就讀的學校通知，老師指她女兒在校內慷慨地向同學們派發3,000令吉（約5,400港元），而且派的是不同面額的紙幣，老師感到事有蹊蹺，故約定樓主下周到校內與訓導老師見面詳談。

樓主非常震驚及不解，因為她每天只給女兒5令吉（約9港元）零用錢上學用，不理解女兒為何有能力派錢給同學們。而且她亦就此事哭了出來，因為3,000令吉於她而言亦非小數目，但女兒卻輕而易舉就把錢派給他人。她亦百思不得其解，不知女兒從何得來這筆現金。

等女兒放學一回到家中，憂心忡忡的樓主即時仔細詢問女兒派錢的事，竟驚訝發現女兒擅取了其他兄弟姐妹的節日利市錢，加上自己儲蓄，湊成3,000令吉。她又驚又怒，追問女兒是否被同學欺凌脅迫給錢，女兒否認並表示是主動想派錢。

原來女兒留意到樓主平日也會給親戚錢，而親戚收到後都很高興。（GettyImages）

令樓主萬沒想到的是，女兒派錢背後的原因竟是受她影響！原來樓主平日不時會給錢予家中長輩晚輩，女兒一直都看在眼裏，在見到祖父母、表兄弟姐妹收到錢時十分高興的模樣，她就想學習母親。於是，她便拿「搜刮」來的錢帶到學校派給同學，想讓同學們都開心。

樓主透露，她事後與校長會面，校長也被她女兒的想法逗笑了。而她自此亦每日檢查女兒錢包，因為擔心女兒再把儲蓄拿去派給同學。事後她亦教導女兒，施捨是美德，但不應動用別人的錢，並告誡她不問自取是錯的。

（綜合）