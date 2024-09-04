全程戴套！和男友愛愛後　女生驚見下體「白白拉絲」　網民咁講

不少情侶情到濃時會發生關係，甚至做足安全措施。台灣有女生在網上表示，日前和男友「愛愛」，全程使用安全套，但她事後在自己下體發現「白白的東西」，白色物質呈現黏稠狀態，而且可以「拉絲」，令她一度擔心是否男友的精液外流，許多網民估計「分泌物因性行為攪動的關係，混合空氣就會看起來變白，就像蛋清打發一樣」、「妳分泌的體液，經過保險套摩擦，就會是那個白白糊糊的東西」、「可以牽絲牽很長的話，不太會是精液啦」。



台女和樓主「愛愛」，對方全程使用安全套。（示意圖/gettyimages）

該名女生在「Dcard討論區」表示，自己日前和男友發生關係，對方時全程使用安全套，事後確認精液留在套內，但她後來在自己下體發現「白白的東西」，形容該種白色物質呈黏稠狀，甚至「是可拉絲的那種」，「不曉得是分泌物還是套子破掉」，不確定是自己的分泌物，抑或男方的精液外流所致。

樓主事後在自己下體發現「白白的東西」，形容該種白色物質呈黏稠狀，甚至「是可拉絲的那種」，網民解釋是樓主的分泌物。（示意圖/gettyimages）

相關帖文事後不知何故被刪除，但當地媒體已經報道，並引述網民意見，「妳的東西，很正常」、「應該是分泌物喔，因為男伴說我也會有」、「那個透透白白就是妳的分泌物，然後灌水檢查（安全套）要用手去擠壓水，正確檢查有沒有露，不然有些裝水可能破很小洞也流不下來」。

（綜合）