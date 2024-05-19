初戀夫妻一起10年終成功「愛愛」　1原因決定離婚　性治療師祝福

「也許相愛很難，就難在其實雙方各有各寄望，怎麼辦？」，歌詞道出夫妻各自對婚姻和伴侶的期待和要求，反而造成隔膜。台灣1名性治療師分享個案指，有1對夫妻在一起10年，彼此都是初戀，且沒有和其他人有過性經驗，雖然男方本身期待性愛，但知道女方怕在過程中感到痛楚，所以一直忍耐，到最後即使妻子願意發生關係，人夫都沒有感覺，形容「還是很愛，只是沒有性慾了，比較像對妹妹的愛」。



妻子之後向丈夫表示會使用性愛工具訓練自己，並建議嘗試「愛愛」，夫妻終於數次發生關係，但妻子發現雖然有快感，但事後「完全沒有幸福的感覺」，丈夫亦同樣如是，最終雙方達成共識決定離婚，性治療師只好祝福他們「之後都可以展開美好戀情」。



丈夫最初期待和妻子發生關係，體驗性愛感覺，但人妻感覺很痛，所以他們一直沒有真正發生關係。（示意圖/Getty Images）

性治療師曾寶瑩博士在facebook專頁分享人妻投稿個案，獲對方授權刊出。該名人妻表示和丈夫交往2年、結婚8年，由於大家都是彼此初戀，所以沒有性經驗，丈夫最初期待和她發生關係，體驗性愛感覺，但由於她感覺很痛，丈夫體貼下寧願等待她準備好，最多在外圍有所動作，最終沒有進入。後來丈夫覺得很痛苦和沮喪，寧願自慰解決性慾。

人妻形容自此「變得很少做了」，就算她採取主動，丈夫都會避開，不想又到最後一刻便失望，他們甚至分房睡覺，雖然大家感情不變，但始終沒有再討論性愛問題，漸漸地愈來愈像好朋友，沒有戀愛感覺。

夫婦長時間沒有真正性交，後來就算人妻採取主動，想發生關係，丈夫都會避開。（示意圖/Getty Images）

人妻最近數年想要小孩，尤其是每次回家和哥哥姊姊生的小孩玩耍，就令她更加想要，「但真的很怕要做會很痛，也很怕丈夫又會很沮喪、很失望」。最後她還是鼓起勇氣，建議丈夫再次發生關係，但對方反指，對妻子已經沒有戀愛感覺，就算她可以，他可能也沒有辦法。人妻大感驚訝難過，追問是否不愛她，但丈夫解釋「沒有不愛，還是很愛，只是沒有性慾了，比較像對妹妹的愛」，所以不會想和「妹妹」發生關係。

人妻決定不再逼問丈夫，反而使用訓練棒協助自己習慣性愛，並向丈夫表示自己已經準備好，丈夫驚訝指很難想像和她發生關係，但承認感到開心，他都會嘗試找回以前感覺，他們開始出去約會，不再留在家中相處。當他們前往溫泉旅館時，雙方都感到緊張，由於丈夫雄風不振，到了第二天早上才成功進入，之後試了數次都是在早上睡醒時候發生，雙方都有快感。

雙方最終發生關係。（示意圖/Getty Images）

但他們性交後會立即起身洗澡，吃早餐時不想說話，反而想獨處，「一點都不想黏着對方，完全沒有幸福的感覺 」，人妻終於知道丈夫感覺，「不是不愛這個人，但好像已經不是那種愛了，就像是愛哥哥一樣，但又比愛哥哥多一點」。人妻甚至想到，如果大家已經沒有感覺，但勉強一起生小孩，感覺更加寂寞恐怖。

人妻隨後詢問丈夫有否改變心意，丈夫承認心情一樣，沒有辦法和她發生關係，當時只是「趁早上不太清醒趕快做，其他時候真的都沒辦法」。人妻聽到後反而鬆了一口氣，承認自己都是「比愛哥哥多一點，但比愛老公少一點」，當晚他們聊到天亮，放下責任和擔心，聊了彼此對婚姻、家庭、小孩和愛情的期待，最後達成共識，雖然不捨得對方，但他們想給自己一個新的機會，決定結束婚姻關係，即將辦理離婚。

人妻感謝丈夫陪伴10年，尤其是跨過性愛障礙，同時感謝曾博士提供幫助，讓她可以展開新人生，期待新戀情和性愛。

雙方達屴共識離婚，女方期待新戀情和性愛。（示意圖/Getty Images）

曾博士憶述，在第一次諮詢中，人妻聲稱丈夫比較忙，所以沒有一起來，但由於很想要小孩，所以她不能再逃避，之後見過雙方，男方「比較安靜，但還算蠻體貼」，他們求診時雖然沒有太多親密動作，「但也沒有臭臉、不理人、互相不在意」症狀，見到他們有共識，曾博士同樣鬆一口氣，相信他們一定會是一輩子的好朋友，祝福他們之後展開美好戀情。

（曾寶瑩博士facebook專頁）