6旬女口臭2年　醫生驚見食道卡滿食物殘渣　揭1原因：或會變肺炎

口臭雖然令人困擾，但對症下藥即能解決。台北有醫生分享個案，1名61歲女子2年來口腔有異味，使用各種方法都無法改善，唯有求醫，醫生檢查後發現其食道1個空腔，食物殘渣掉入該個空腔，繼而受到細菌分解發酵，最終產生異味，醫生指出情況並不常見，但如果置之不理，有機會出現嗆咳症狀，造成吸入性肺炎等併發症，建議民眾細嚼慢嚥。



女病人口腔有明顯異味，即使調整刷牙頻率、更換牙膏和漱口水，情況持續2年，沒有得到改善，嚴重影響社交生活。（示意圖/gettyimages）

調整刷牙頻率、換牙膏漱口水都無用

台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝表示，61歲許姓女子用膳後，口腔都有明顯異味，她調整刷牙頻率、更換牙膏和漱口水，情況持續2年，沒有得到改善，嚴重影響社交生活，接受親友建議前往醫院檢查，包括照胃鏡。

食道有3.5厘米大的「憩室」

謝醫生當時發現其食道有異常，食道中段有1個3.5厘米大的「憩室」，簡而言之即是空腔，食物殘渣掉入憩室，被細菌分解發酵，所以產生異味，許女事後透過胸腔鏡食道憩室手術，成功切除憩室，術後翌日進食沒有產生異味。

原來女病人食道中段有1個3.5厘米大的「憩室」（紅圈示），食物殘渣掉入憩室，被細菌分解發酵，所以產生異味。（台北慈濟醫院圖片）

出現嗆咳症狀或變肺炎

謝醫生解釋，形成食道憩室主要原因是食道壁肌肉在吞嚥時受到食物外推的壓力，形成一個突出的空腔，根據發生位置的不同，可以分為上段、中段及下段食道憩室，症狀一般會有吞嚥困難、嗆咳、胸痛、口腔異味，如果沒有及時處理，憩室可能會反覆發炎，甚至因嗆咳造成吸入性肺炎等併發症，食道憩室沒有高危群組，根據外國研究，約10萬人中有2至3人可能會出現食道憩室情況。

台北慈濟醫院胸腔外科主任謝旻孝指出，食道憩室並不常見，但如果置之不理，有機會出現嗆咳症狀，造成吸入性肺炎等併發症，建議民眾細嚼慢嚥。（台北慈濟醫院圖片）

醫生呼籲民眾細嚼慢嚥

醫生可以透過胃鏡、食道攝影和電腦斷層，確認病人食道憩室情況，以及找出準確位置及憩室大小，可以透過不同手術解決，通常甚少復發。

謝醫生提醒，雖然食道憩室並不常見，但都提醒民眾培養良好飲食習慣，例如細嚼慢嚥、和適量飲食，民眾一旦發現吞嚥困難、胸悶胸痛或難以消除口腔異味等情況，都建議他們及早求醫。

（綜合）