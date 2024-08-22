35歲男跟朋友常吃豬扒飯　僅他患大腸癌　醫生：與身體這情況有關

大腸癌有年輕化趨勢，台灣有營養功能醫學專家分享個案，指1名35歲男病人長期愛吃豬扒便當及燒烤食物，不太攝取蔬果，導致出現血便，檢驗後發現已患大腸癌末期。可是，該男病人卻疑惑，他與其他朋友的飲食習慣無異，為何只有自己罹癌，醫生解釋與個人免疫力、壓力、運動習慣等因素有密切相關。



台男長期愛吃豬扒便當及燒烤食物，不太攝取蔬果，導致出現血便，檢驗後發現患大腸癌末期。（GettyImages）

台灣營養功能醫學醫生劉博仁在《健康晚點名》節目中分享個案。有1名35歲男子，因愛吃豬扒便當及燒烤類食物，少吃蔬菜，加上工作壓力大，又缺乏運動。近來出現血便，於是到醫院檢查，發現患上大腸癌，且已到末期併發肝臟轉移。男病人卻表示十分疑惑，因他的飲食習慣與其他朋友無異，為何只有自己罹癌。

豬扒便當是台灣常見食品，深受市民歡迎。（網上圖片）

一般人抽血檢測會發現微量癌細胞

劉醫生指一般人即使沒有罹患癌症，透過抽血檢測仍可能發現微量癌細胞，「我們每天都會有一些癌細胞產生，但為什麼有些人沒事，有些人卻會罹癌？這與個人免疫力、壓力、運動習慣等因素密切相關」。劉博仁續稱，可能是因為男病人在癌細胞形成時，免疫力處於低點，無法及時消滅癌細胞，最終變成腫瘤。

劉醫生提醒如何降低癌症風險，避免久坐，因對健康的危害不亞於吸煙，並要配合運動及健康飲食。