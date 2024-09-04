骨灰盅和2袋骨灰袋疑遭亂棄　公屋走廊變骨灰龕　網民批侮辱先人

本港骨灰龕位少，不少人苦惱如何處理先人骨灰。網上近日瘋傳1張圖片，顯示1個骨灰盅和2袋骨灰袋懷疑被棄置放在公屋走廊，其中1袋寫上先人名字和火化日期，上載者表示有人聲稱是鴨脷洲邨其中一幢公屋，「發現1個被棄置超過1個月嘅骨灰盅，再發現2袋骨灰」，希望該位後人「麻煩請妥善安置先人骨灰」，否則「一世冇運行」。



許多網民留言指「唔X係呀，咁都得？」、「報警處理」、「太過分了，會有報應的」。



圖中可見，相信現場是公屋走廊，有1個骨灰盅，旁邊分別有1個膠袋和1個黃袋，黃袋寫有先人姓名和2018年火化等字眼。（facebook群組「南區之友，島隅之情」圖片）

該張圖片在facebook各個群組流傳，相信拍攝地點為公屋走廊，有1個骨灰盅，旁邊分別有1個膠袋和1個黃袋，黃袋寫有姓名和2018年等字眼，不排除是先人名字和火化日期。

上載者表示，收到鴨脷洲邨街坊報料，稱邨內其中1幢公屋「發現1個被棄置超過1個月嘅骨灰盅」，近日再發現2袋骨灰，當中「黃色袋面有寫人名，屬於先人骨灰嚟」，批評「咁樣對先人，後人一世冇運行」，希望對方回頭是岸，及早妥善安置先人骨灰。

帖文引來大量網民討論，「袋有資料！報警一㩒就搵到佢家人」、「1袋嘢擺屋企櫃頂都得啦」、「幫一幫打去食環」、「冇可能咁對先人」。

（綜合）