食骨灰！悲外婆去世　女子自爆製「骨灰意粉」吃下　兄不知情吃光

面對摯親離世，難免會不捨和掛念，但這種思念方式是否太極端了？澳洲1名女子較早前在廣播節目自爆，她與母親因為難太思念離世的外婆，全家陷入悲痛之中，自己竟食用外婆的骨灰，而為助母親走出傷痛，亦向對方提出同樣建議，而母親竟未有拒絕。她其後為慶祝兄長出獄，更將骨灰添加到意大利粉，讓不知情的哥哥全都吃光，女子「食骨灰」的行為把節目主持人嚇呆。網民批評該女子的行為匪夷所思，「這是我目前為止聽過最讓人不安的懺悔」；不過亦有人覺得對方只是為博眼球，懷疑事件的真確性。



澳洲有女子不捨外婆離世，為解思念將對方骨灰加進意大利麵，供全家人享用。（示意圖／GettyImages）

綜合外媒報道，澳洲墨爾本女子切恩（Cheyenne）在當地廣播節目《Fifi, Fev & Nick》剖白，指其外婆於去年8月離世，並以火化形式處理遺體，全家亦因而陷入悲痛中。某天她前往母親家中時，為了令對方重新振作並走出傷痛，竟然提議「我們一起吃外婆（骨灰）吧！」，驚人話語嚇得3位主持人目瞪口呆。

切恩表示，她是自己率先品嚐了外婆的骨灰，因不甘孤獨行事，故邀請母親加入，意外是母親竟然沒有拒絕。不過令人驚訝的內情卻不止於此，由於切恩的兄剛好出獄，她自小沒能和哥哥一起生活，卻覺得以惡作劇「整蠱」對方將會很有趣，故以慶祝他回家為名，將外婆的骨灰添加到意大利粉裏，哥哥便在不知情的情況下將整碟意大利粉全部吃光。

切恩認為吃掉外婆的骨灰，就能和對方繼續連繫，「外婆將會永遠活着」。（示意圖／GettyImages）

主持人詢問切恩會否停止進食外婆的骨灰，切恩回覆「如果你問我，我答會」，又表示自己最初只是為了「好玩」而已，卻意外對外婆的骨灰成癮以及產生依賴，因為她相信透過進食骨灰可以拉近與對方的距離，並稱「進食其骨灰，外婆將會永遠活着」。

該廣播節目之後將事件分享到社交平台，大批網民對切恩行為感到不寒而慄，留言指「毛骨悚然」、「這太令人不安和嘔心了」、「這是我目前為止聽過最讓人不安的懺悔」。不過，亦有留言質疑切恩是為求吸引眼球，而「老作」故事。

（綜合）