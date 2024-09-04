雙屍倫常慘案｜電風扇殺人父子同死　次子全裸蹲客廳　揭心酸內情

台灣發生悲傷倫常命案，新北市1對涂姓父子被發現陳屍家中臥室，死亡不到48小時，其中69歲父親頭部遭電風扇重擊，39歲大兒子未知死因，在生的30歲2兒子則全裸蹲在客廳，精神狀況不穩，強制送院治療。警方初步調查指出，父母及2個兒子均患有疾病，懷疑大兒子把父親砸死後輕生。



台灣發生悲傷倫常命案，新北市1對涂姓父子被發現陳屍家中臥室。（示意圖／gettyimages）

父子陳屍臥室 小兒子全裸蹲客廳

綜合台灣媒體報道，涉事一家人居於新北市蘆洲區三民路巷內民宅，屬於弱勢家庭，皆患精神疾病與思覺失調症，母親兩個月前強制送醫正住療養院，剩下父親及兩名兒子在家，由於生活不便，居家護理員會定期照顧。

至本周一（9月2日），居家護理員因兩天無法聯絡到父子3人，報警求助。警方及消防到場破門，發現69歲父親及39歲大兒子雙雙陳屍臥室，已無生命迹象，估計死亡不到48小時；30歲2兒子則全裸蹲在客廳，精神狀況不穩定，後續將強制送醫。

警方初步調查指出，父親頭部遭電風扇鈍器重擊傷，而電風扇上與大兒子手部均有血迹，懷疑大兒子把父親砸死後輕生。（示意圖／gettyimages）

疑大兒子砸死父親後輕生

警方初步調查指出，父親頭部遭電風扇鈍器重擊傷，而電風扇上與大兒子手部均有血迹，懷疑大兒子把父親砸死後輕生。警方正進一步調查行兇動機，不排除朝殺人案方向偵辦。

據報，涂家還有1名大女兒，已結婚嫁到汐止，事發後從汐止趕到案發現場。