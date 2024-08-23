恐怖倫常命案！母女遭殘殺棄屍溝渠　警拘43歲丈夫　揭更心寒內情

馬來西亞發生恐怖倫常命案！1對母女被發現遭割頸殺死遭棄屍溝渠，警方接報後在短短4小時內「火速」拘捕43歲男疑犯，竟是2名死者摰親 ── 丈夫及父親。警方調查更發現，疑犯他殺害母女後再狠下毒手，把另1名2歲大小兒子割喉拋入大溝渠。



1對母女被發現遭割頸殺死遭棄屍溝渠。（網上圖片）

綜合馬來西亞媒體報道，事發8月19日下午約5時，2名女子遭棄屍雙溪古洛空置店屋後溝渠。警方接報趕到現場，發現2名死者穿戴整齊，頸部有割傷痕迹，身上沒有任何身份證明。

警方之後證實，2名死者為母女關係，其中母親34歲，女兒只有10歲，相信是外籍人士，屍體被送往蘇丹後峇希雅醫院太平間解剖確定死因。

警方接報趕到現場，發現2名死者穿戴整齊，頸部有割傷痕迹。（網上圖片）

警方根據線報，同日晚上9時到武吉檳榔清真寺拘捕1名43歲外籍男士，他是2名死者的丈夫及父親。警方指，疑犯育有3名子女，他作案後帶着5歲兒子，從案發地點步行17公里路躲藏在清真寺內，最終落網，而5歲兒子當時精神恍惚處於驚恐狀態，已被送往兒童諮詢中心（CIC）安頓。

警方又說，在吉打港口海域發現1具男孩屍體，推測是疑犯2歲幼子，初步調查疑犯殺死母女後，再到距離母女死的地點2公里處殺死小兒子拋入溝渠。

警方根據線報，到武吉檳榔清真寺拘捕1名43歲外籍男士，他是2名死者的丈夫及父親。（網上圖片）

警方指出，疑犯尿檢顯示對3種毒品有陽性反應，包括冰毒、大麻和安非他命，相信因經濟壓力和毒品因素引發家暴，最終鬧出人命。警方從疑犯身上發現1把沾有血迹的「巴冷刀（無鞘的彎刀）」，推測是作案工具。

警方依謀殺罪調查案件，罪成可判處絞刑或監禁30至40年，以及鞭笞不少於12下。