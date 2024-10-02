來我家看貓！中學男生硬上同班女友　辯稱：她有點開心　判刑出爐

「喵星人」非常可愛，竟然成為犯罪借口？台灣新北市1名國三男生邀請同班同學兼女友前往其住所看貓，豈料女生入屋後，男生竟向女友伸出狼爪，先後4度性侵得逞。女生的父母驚悉事件，怒告對方索償100萬新台幣（約25萬港元）。



男生在庭上辯稱4次性行為均是得到女生同意，更指「她（受害女生）感覺就是有點開心」，甚至指女方雖然有說不要，「但她身體有誠實」。法官經審理後，裁定是3次強制性交和1次合意性交，判處男生及其父母向受害人賠償26萬新台幣（約6.5萬元）。



涉案男生邀請同班同學兼女友前往其住所看貓，卻伺性侵女友。（示意圖/gettyimages）

男生提議上門看貓

涉案男女是同班同學兼情侶，在學期間，女生曾在班上遭到排擠，多次萌生轉學念頭，導師遂建議她和涉案男生多來往，建立人際關係，之後他們交往，女生亦打消轉學想法。

根據判決書，受害女生父母認為，2022年4月，男生向女兒提議前往其住所看貓，獲得女兒同意，他們放學後乘搭捷運返回男生三重區的單位。豈料女兒入房，男生利用自己1.73米身高優勢，不理會女兒的反抗，強脫其衣服性侵得逞，隨後以同樣方式強制性交得逞3次，行為持續至同年6月。女兒被性侵期間，曾明確「以手阻擋」、「明確說不要」，拒絕與男生求歡，但仍然不敵對方力氣而受辱。最終女生父母得悉事件，怒極要求學校調查。

男生被指伸出狼爪，4度性侵女友得逞。（示意圖/gettyimages）

男生︰她感覺就是有點開心

校方展開調查，男生不但否認性侵，甚至辯稱「她就自己說她要試一次」、「她嘴上說不要，但她身體有誠實」、「她感覺就是有點開心」，甚至當着女生和其父母面前摔門。女生的父母認定男生沒有悔意，而且對女兒造成2次傷害，加上仍未道歉，憤而向男生及其父母索償100萬新台幣（約25萬港元）。

涉案男生辯稱4次性行為均是得到女生同意。（示意圖/gettyimages）

辯稱女生要求買安全套

男生在庭上辯稱，平時和女生聊天都會談及和性愛相關的話題，女生曾詢問是否要發生性關係，甚至要求他購買安全套。男生又強調4次性行為均是得到女生同意，過程中尊重對方意願，每次性行為都有戴上安全套，戴套期間，女生有充足時機逃走，但她仍躺在床上等待，可見彼此同意發生關係。男生指雖然女生說過「不要」，他一度停下觀察女生反應，認為對方沒有反對的意思，估計只是首次發生關係時，女生因疼痛或害羞而產生矜持，才會說「不要」。

法官經審理後，裁定是3次強制性交和1次合意性交，判處男生及其父母賠償26萬新台幣（約6.5萬元）。（示意圖/gettyimages）

法官裁定男生一方要賠償

法官經審理後認為，男生接受學校調查和少年法庭審訊時，均承認前3次發生關係時，女生曾口頭拒絕，而且推開過他，第4次時並沒有說出任何話，裁定前3次是強制性交，餘下1次是合意性交，判處男生及其父母向女生賠償20萬新台幣（約5萬元），同時向女生父母賠償6萬新台幣（約1.5萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）