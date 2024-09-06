病人乙型肝炎惡化變肝癌腫瘤8厘米　1年內戰勝病魔　醫生揭靠2招

患重病最重要保持樂觀，總有機會戰勝病魔！有醫生分享個案指，1名B型肝炎（乙型肝炎）帶原者疏忽檢查，隨後發現8厘米大的腫瘤，循環腫瘤細胞顆粒數（CTC）多達63顆，甚至造成造成靜脈栓塞，即使接受多種方法，但都一時之間無法治理到肝癌。病人最終接受切除手術加上術後營養調理，其間出現過併發症，慶幸都撐過來，血液中存在的癌細胞降到正常值，不足1年身體回復正常。



男病人的循環腫瘤細胞顆粒數（CTC）達到63顆，正常人一般只有0至4顆。（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」圖片）

營養功能醫學專家劉博仁醫師在facebook專頁表示，1名男子患有B型肝炎，事前疏忽檢查，最終發現8厘米大的腫瘤，影響左側肝臟靜脈和門靜脈，導致靜脈栓塞。他今年2月向劉醫生求助時，循環腫瘤細胞顆粒數（CTC）達到63顆，正常人一般只有0至4顆。

男病人接受切除手術，術後接受營養調理，CTC降至只有2顆。（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」圖片）

病人接受標靶藥物、化療、免疫療法、腫瘤栓塞等方法，效果並不太好，最終今年3月接受切除手術。病人術後接受營養調理，雖然一度出現併發症，但他仍堅持下去，5月份電腦斷層顯示身體狀況正常，7月再接受檢查，CTC降至只有2顆，病人和家屬放下心頭大石。

營養功能醫學專家劉博仁醫師鼓勵病人「調整作息，好好調理營養，適度運動，搭配正規治療」，就有機會痊癒。（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」圖片）

劉醫生想藉此鼓勵大家，一旦患重病，「驚慌失措在所難免」，但記得「調整作息，好好調理營養，適度運動，搭配正規治療」，相信有機會戰勝病魔。

（facebook專頁「劉博仁營養功能醫學專家」）