住酒店開冷氣睡　女生染病需吊針抗生素3日　醫生：與冷氣機有關

開冷氣吹病，竟可能與冷氣機不乾淨有關？英國1名24歲女生與家人前往土耳其度假，晚上入住當地酒店後就開冷氣休息，翌日睡醒出現喉嚨劇痛，2日後更因疼痛無法吃喝，且扁桃體上有白斑。她到醫院後被確診為嚴重扁桃腺炎，醫生更推斷可能是酒店冷氣機吹出「發霉的空氣」引致感染。最後她需要在醫院接受為期3天，每天2次的抗生素靜脈注射，使其苦不堪言。



英國1名24歲女生入住土耳其酒店後開冷氣睡覺，2日後確診染上嚴重扁桃腺炎，醫生更推斷可能是酒店冷氣機吹出「發霉的空氣」引起。（GettyImages）

綜合外媒報道，該名擁有生物醫學學位的24歲英國女生福斯特（Liana Foster），在7月16日與家人前往土耳其安塔利亞（Antalya）度假，抵埗後就直接到當地酒店休息。福斯特開冷氣睡了一覺後，翌日起床發現喉嚨非常痛，且整個人昏昏沉沉，沒有精神。不過因為覺得醫療費用「太貴」，她並未即時求醫，而當她在酒店休息多一晚後，情況不幸惡化，隔天再醒來的她病情比前一天更嚴重，喉嚨劇痛甚至無法吃喝。

24歲英國女生福斯特度假期間不幸感染嚴重扁桃腺炎，需要在醫院接受為期3天，每天2次的抗生素靜脈注射。（「lianafosterr」IG照片）

福斯特極度不適，又一度以為自己感染了新冠肺炎。她52歲的媽媽萊內特（Lynette）發現她的扁桃體上有白斑，決定帶她去醫院。醫生告知她患上嚴重的扁桃腺炎，並指酒店甚少進行冷氣維護工程，可能是冷氣機吹出「發霉的空氣」，空氣中的霉菌引致感染。福斯特回憶起自己在酒店把冷氣調得很大，又有張嘴睡覺的習慣，可能因此染病。

福斯特無法服用口服抗生素，故需要入院進行抗生素靜脈注射。（GettyImages）

福斯特過去也曾試過扁桃腺炎，但從未如此嚴重。這次由於扁桃腺感染嚴重，福斯特難以吞嚥，無法服用口服抗生素，故需要留院接受1天2次、持續3天的抗生素靜脈注射，過程讓她直言「非常痛苦」，同時她十分可惜假期最後「過得很沉悶」。待病情好轉，福斯特才改為口服抗生素，並結束度假，於23日返回英國，目前已逐步康復。

福斯特事後指擔心感染會沿喉部侵襲其他器官，故提醒網民定期清洗冷氣機，否則使用時就要特別小心。

（綜合）