最長活春宮！男女停車場性交　下午激戰到夜晚　居民氣炸咁做絕了

【活春宮／不雅片】世風日下！美國網絡瘋傳「停車場活春宮」影片，指有1對男女露宿者就地躺在灰色床墊上赤裸性交，更從下午一直「激戰」到晚上，相當猖狂。2人「活春宮」過程被附近居民拍下上載網絡。



2人離譜行為行來當地人不滿，拍攝影片的網民更批評2人行為刷新了這座城市道德下限，令人震驚，考慮要搬家離開。



美國網絡瘋傳「停車場活春宮」影片。（網上圖片）

男女停車場就地性交

綜合外媒報道，事發8月22日，地點在美國紐約羅斯福大道下方1個停車場。網上流傳影片見到，1名滿臉鬍鬚的男子，正在1名赤裸女子就地躺在灰色床墊上性交。

據報該對男女從下午一直「激戰」到晚上。床墊旁邊是附近居民停放的單車和卡車等，而停車場與小孩上下課必經之路、民眾跑步的東河綠道（East River Greenway）相當接近。

網上流傳影片見到，1名滿臉鬍鬚的男子，正在1名赤裸女子就地躺在灰色床墊上性交。（網上圖片）

居民批評活春宮行為

拍攝影片的34歲居民表示，該城市是美麗社區，但該對男女行為刷新了這座城市道德下限，如「第三世界國家」一般，令人震驚。他又說，除了今次事件，該區近月還發生了致命刺殺案，令他考慮要搬家離開，「我已經記不清有多少人在行人路上大便，在行人路上尖叫求救」。

另1名30歲居民亦說，紐約露宿者在公共場所性交情況愈來愈嚴重，形容「如果你在公共場合做愛，那是很危險的，因為你腦子出了問題。這是1件可怕的事情」。亦有目擊該對男女行為的露宿者不齒表示，「即使你是露宿者，不代表你要進行這些行為」。

當地警方稱，截至8月22日，當局沒收到有關公共場所性交投訴。