黃埔男女活春宮？激戰聲響徹全區　街坊嬲爆絕招反擊　後續超展開

這是天寒地凍最新「保暖」方法？近日本港天氣轉冷，不過有黃埔女街坊發相發文，見到樓下戶外有1對男女疑似在激戰，交戰聲音更響遍全區，令她不勝其煩，直斥「細聲啲啦！好應聲㗎！」。

帖文引來網民熱議，笑言「call管理處，話樓下有人怪叫」，也有人建議「閃一閃燈嚇下佢」，惟樓主試用閃燈後，該對男女反應令她更傻眼。



有黃埔女街坊發相發文，見到樓下戶外有1對男女疑似在激戰，交戰聲音更響遍全區，令她不勝其煩，直斥「細聲啲啦！好應聲㗎！」。（Facebook群組「黃埔好東西」）

有黃埔女街坊於Facebook群組「黃埔好東西」上載相片，留言「唔該夜媽媽係到un，細聲啲啦！好應聲㗎！」。

從相片見到，當時已經夜深，樓下戶外有1對穿着厚褸男女，其中男方坐在牆凳上，女方則坐在男方腳部上面，四周未見有人。

相片見到，該對男女在牆凳位置，四周未見有人。（Facebook群組「黃埔好東西」）

帖文引來網民熱議，笑言「call管理處，話樓下有人怪叫」、「放開個女仔」。也有網民建議樓主「閃一閃燈嚇下佢」，惟樓主試用閃燈後，該對男女未有反應，「人哋忙緊睇唔到！」。另有網民估計可能並非在「激戰」，「坐喺上面，都無嘢」。

根據《刑事罪行條例》第148條「在公眾地方的猥褻行為」，任何人無合法權限或辯解，在公眾地方或公眾可見情況下，猥褻暴露其身體任何部份，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款（2,000元）及監禁6個月。

另外，根據《淫褻及不雅物品管制條例》（第390章）第21條，任何人如在香港發布淫褻物品，不論是否知道該物品是淫褻物品，均屬犯罪。一經定罪，最高可判處罰款100萬元及監禁3年。如相關社交媒體或即時通訊群組的伺服器設於香港，亦受規管。