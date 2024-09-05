天文台6:20pm改發8號風球！撞正放工放學時間　網民湧天文台鬧爆

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／HKO】3號風球現正生效，天文台表示摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早（９月５日）本港普遍風力增強，按照現時預測路徑，摩羯將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。天文台昨晚表示會考慮在今日下午4時至7時之間改發8號烈風或暴風信號，其後確認將於下午6時20分改發8號風球。



由於改發8號風球撞正一般打工仔下班時間，引起不少網民憂慮及不滿，指公共交通班次及路線可能受影響，並留言表示「動物大遷徙」、「收工時間X街了」、「已經想像到成班人沙甸魚咁」。不過亦有人讚賞天文台「預早幾個鐘講明好好啦，大家有足夠時間安排」，「噚晚已提早預告，今日早幾個鐘已有精準時間，仲想點呀？」。



天文台表示摩羯發展成熟，受其外圍環流影響，今早（９月５日）本港普遍風力增強。（「香港天文台」Facebook影片截圖）

網民：點解唔早啲掛8號？

天文台昨晚預告會考慮在今日下午4時至7時之間改發8號烈風或暴風信號，當時並未有確實「掛波」時間，故昨晚至今早有大批網民埋怨天文台考慮掛8號風球的時段不夠精準，亦有住在偏遠地區的人士對安排感到憂慮，「4至7個範圍好大」、「快啲計算清楚幾點掛喇，偏遠地區人士要預留車放工呀」、「你係掛就講到明幾點會掛，大佬我餐廳做寫字樓客生意，準備完啲嘢食然後你12點掛我啲嘢食浪費晒」、「你哋天文台做預警嘅係應該早啲公布定，以免外面交通所有人同公司學校安排混亂」、「太遲先掛就好危險啦，避得切咩？」、「香港會有人晚上7點上班，麻煩天文台早啲決定掛唔掛8號，不要給市民麻煩返到半路又要回家」。

天文台於今日上午11時45分在facebook專頁表示，將於今日下午6時20分改發八號熱帶氣旋警告信號。（「香港天文台」Facebook）

天文台：下午6時20分改發八號

天文台於今日上午11時45分在facebook專頁發帖，表示「天文台會在9月5日18:20發出八號熱帶氣旋警告信號，本港風勢將會增強」，惟有了精準「掛波」時間，又有許多網民湧入專頁、討論區等繼續留言大鬧，不少打工仔及學生們表達不滿，因改掛8號風球的時間撞正一般下班時間，而公共交通班次及路線亦可能因為八號風球而受影響，「係要搞到放工亂上加亂」、「動物大遷徙」、「收工時間X街了」、「已經想像到成班人沙甸魚咁」。

有網民擔心掛八號風球的時間撞正放工放學時間，會導致交通擠塞及要花更多時間回家。（資料圖片）

有網民為天文台抱不平：掛又X，唔掛又X

不過，也有不少網民為天文台抱不平，指根據天文台資訊，摩羯並非「打正」本港，其路徑偏西南，「路徑又唔係吹正」、「擦邊擦到咁邊，個風會有幾影響香港？」、「依家啲人真係難服侍，烈風有排先到咁早掛做咩？」。

另有網民指天文台已「順應民意」，提供確切掛八號時間，卻仍捱罵，並表示「掛又X，唔掛又X」、「噚晚已提早預告，今日早幾個鐘已有精準時間，仲想點呀？」、「掛完冇風又X！X人都有論點呀，一個風就可以見到大部份人思考有問題」、「呢幾年一打風入嚟睇留言，就覺得天文台做咁多年科普同氣象教育，真係白做」。亦有不少人提到明確的掛八號風球可能影響打工仔的下班時間，但也有網民提醒「勞工署冇規定要早放」，相關指引只是參考。

（「香港天文台」Facebook、討論區）