颱風摩羯｜摩羯繼續遠離香港　天文台改發3號風球

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／HKO】天文台表示，摩羯繼續遠離香港，本港風力正逐步減弱，但離岸及高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。



颱風摩羯│8號風球可否提早下班？WFH說不？勞工處咁講

颱風摩羯│9月風暴特別勁？天文台數據驚人發現 咁多次掛8號風球

颱風摩羯｜8號風球膠紙貼窗防風？美氣象機構稱多餘 港專家咁講

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚（9月5日）至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

即睇摩羯最新颱風路徑＋風力＋直吹香港機率▼▼▼

以顏色劃分，目前直吹香港機率最高一成。（天文台截圖）

3因素決定是否掛更高風球或落波

是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號或落波，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，摩羯增強成超強颱風，將會在今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。（天文台截圖）

天文台：本周暫時最吹10級風

根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高離岸及高地吹10級風，大家要留意天氣變化。