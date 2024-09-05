颱風摩羯｜摩羯繼續遠離香港 天文台改發3號風球
撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／摩羯／HKO】天文台表示，摩羯繼續遠離香港，本港風力正逐步減弱，但離岸及高地仍間中吹烈風。三號強風信號將維持一段時間。而與摩羯相關的雨帶今日仍會影響珠江口一帶，為本港帶來狂風驟雨，雨勢有時頗大，間中有猛烈陣風。
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3因素決定是否掛更高風球或落波
是否需要發出更高熱帶氣旋警告信號或落波，需視乎摩羯強度、環流大小及與香港距離。
天文台：本周暫時最吹10級風
根據天文台九天天氣預報，本港未來9天都有幾陣驟雨，部份日子更有狂風雷暴，暫預計最高離岸及高地吹10級風，大家要留意天氣變化。
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