人妻圖私奔與姦夫同居　不想要3歲女兒　煲劇偷橋殺女棄屍終被捕

印度發生殺女倫常命案。1名人妻與姦夫發展婚外情，更興起私奔念頭，狠母知道情人不想她帶同3歲女兒跟隨，於是從電視節目《犯罪巡邏隊》（Crime Patrol）取得靈感，偷橋殺害親生女兒，繼而將其遺體放入行李篋內，連屍帶篋丟進灌木叢中，最終東窗事發被捕，警方正調查案件。



卡賈爾育有3歲女兒米斯蒂。（網上圖片）

不想把女兒交丈夫照顧

據了解，涉案的26歲狠母卡賈爾（Kajal）和丈夫馬諾吉（Manoj Kumar）育有3歲女兒米斯蒂（Misti），但卡賈爾認識了另1名男子，過去年2年陷入不倫戀，他們更打算私奔同居，但姦夫不想米斯蒂跟隨，懷疑有人不想將女兒交由丈夫照顧，因而產生殺女念頭。

3歲女童米斯蒂遺遺體被藏在行李篋內，棄屍灌木叢。（網上圖片）

女童喉嚨遭割斷致命

本年8月24日（周六），警方接報指，有人在穆扎夫法爾普爾（Muzaffarpur）住宅區灌木叢發現1個可疑行李篋，開篋後警見1具女童屍體。警員到場調查，證實死者是3歲女童米斯蒂，初步相信女童喉嚨遭割斷而死，遺體被塞入行李篋內，繼而丟進灌木叢中棄屍。

卡賈爾涉嫌殺害親生女兒而被捕。（網上圖片）

圖清走屋內血跡

警方成立特別調查小組來調查案件，法醫掃描米斯蒂住所時，發現有人嘗試在地板、水槽和露台等位置清走血跡，但仍然遺下證據。警員發現女童的母親卡加爾不知所終，而她事發前致電丈夫聲稱前往女親友家中，懷疑與案件有關。警員追蹤蹤卡加爾手機訊號，最終在姦夫住所將她拘捕。

警方指有人觀看熱門電視節目《犯罪巡邏隊》（Crime Patrol）後策劃謀殺女兒。（《犯罪巡邏隊》汴報）

看劇集《犯罪巡邏隊》後犯案

警方代表包括警局居長交代案情指，警員檢獲兇器，卡加爾接受調查期間，承認因婚外情而犯案，觀看熱門電視節目《犯罪巡邏隊》（Crime Patrol）後策劃謀殺女兒，本年8月23日（周五）用刀割斷女兒喉嚨，並在家中附近棄屍。當被問及姦夫有否參與犯案時，警方表示暫時沒有證據顯示姦夫參與其中，所以沒有作出拘捕。

（綜合）