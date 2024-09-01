10歲女童遭姦殺棄屍猛獸沼澤　警揭心寒案情　17歲男疑犯竟是熟人

馬來西亞發生手段凶殘的姦殺女童案。1名10歲女童早前離奇失蹤，1天後被發現伏屍在常有猛獸出沒的沼澤中。警方展開調查後，證實女死者頸部有瘀傷，私處亦有撕裂傷勢，相信遭到姦殺，經調查後拘捕1名17歲男子，他竟是女童的親屬，但因未成年故未有公布其姓名。疑犯其後被控謀殺罪，案件日前提堂，被告被押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭。



1名10歲女童早前離奇失蹤，1天後被發現伏屍在常有猛獸出沒的沼澤中，調查人員其後舁走女童的遺體。（和豐警區圖片）

女童伏屍沼澤區 案件有可疑

案中慘死的10歲女童努萊娜（Nurul Asyifa Redzuan）是當地原住民，在波斯瓜拉姆國小就讀4年級，當地有媒體報道稱她是聽障人士。

努萊娜本年8月16日最後一次露面後即失蹤，家人隨即四處尋找，至翌日（17日）凌晨約1時30分報警求助。警方接報後加入尋人，直到當日約下午4時20分，在瓜拉姆甘榜柏沙一處沼澤發現努萊娜遺體，警方隨即展開調查，相信案件有可疑。

女童的遺體在一處沼澤被發現，警方展開大規模調查。（和豐警區圖片）

驗屍告揭女童身上慘況

和豐警區主任凱佔交代案情指，發現遺體的地方常有猛獸出沒，向來鮮少有村民經過，而該處距離女童生的住所僅大約100米。根據女童的驗屍報告，證實其頸部有瘀傷，私處亦有撕裂傷痕，不排除遭到姦殺後，再被棄屍到沼澤。警方經調查後，在8月19日拘捕1名男疑犯，並援引刑事法典第302條（謀殺）展開跟進。

據了解，17歲男疑犯是女童的親屬，同樣是原住民，由於尚未成年，所以媒體不獲准報道其姓名及身份。

疑犯於8月27日提堂，被告被庭警押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭，控方指出被告本年8月16日下午約2時30分至5時之間，在波斯瓜拉姆的甘榜柏沙的沼澤區謀殺女死者努萊娜。

被告被押上法庭時，全程低頭迴避記者鏡頭。（網上影片截圖）

謀殺罪成可被判死刑

被告沒有聘請代表律師，聆聽控罪後點頭表示理解罪名；由於謀殺案屬於高等法院推審訊權限，所以當日沒有被告認罪與否的記錄，由於脫氧核糖核酸檢測報告、病理學報告及死者學習能力報告等文件尚未完成，法官押後至本年10月28日再度審訊。

被告抵觸刑事法典第第302（謀殺），一旦罪成，刑罰為死刑或監禁不少於30年及不超過40年；若未被判死刑，則必須判予不少於12下鞭笞，加上被告尚未成年，案件會在2001年兒童法令第97（2）條文下提控，一旦罪成，將交由蘇丹沙拉弗丁殿下發落，其間將繼續被扣留。

（綜合）