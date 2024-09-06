下星期再有風？GFS預測熱帶氣旋下周末移向日本　即睇風暴路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／打風／麗琵／HKO／GFS／ECMWF】超強颱風摩羯逐漸遠離香港，天文台已改發3號風球。但下周可能再有熱帶氣旋？



根據美國全球預報系統（GFS），下星期三（9月11日）開始，菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋，向日本南部方向移動，並穿過日本及台灣中間。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有類似預測，但熱帶氣旋強度、結構及路徑稍有不同。



不過目前為時尚早，不同天氣預測模式都只能當作參考。



根據美國全球預報系統（GFS），下星期三（9月11日）開始，菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋，向日本南部方向移動，並穿過日本及台灣中間。（GFS／Windy.com）

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歐美模式預測下周有巨型熱帶氣旋移近日本台灣

超強颱風摩羯逐漸遠離香港，天文台已改發3號風球。但下周可能再有熱帶氣旋？根據美國全球預報系統（GFS），下星期三（9月11日）開始，菲律賓東面海域會有1個巨型熱帶氣旋，向日本南部方向移動，並穿過日本及台灣中間。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有類似預測，但熱帶氣旋強度、結構及路徑稍有不同。

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦有類似預測，但熱帶氣旋強度、結構及路徑稍有不同。（ECMWF／Windy.com）

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