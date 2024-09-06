摩羯│8號風球港鐵頭班車滿座照瘋傳　港男：香港人真係好鍾意返工

【颱風／摩羯／天氣消息／熱帶氣旋 】超強颱風摩羯襲港，天文台於昨日（9月5日）下午6時20分發出8號風球，再於今早（6日）9時15分宣布，會在下午12時40分改發3號風球，不過颱風吹襲下，仍有不少市民需要上班。有網民於社交平台分享照片，指他今早搭乘港鐵頭班車時，近乎全部座位已滿座，不少乘客更需要站立，不禁表示「睇嚟香港人真係好鍾意返工」。



帖文引來其他打工仔分享搭港鐵「實況」，如月台爆滿，等候上車的乘客出現「人龍」，即使成功上車，車廂亦現「迫爆」情況，故有網民提醒一眾在惡劣天氣下仍要上班人士小心，「感謝願意緊守崗位嘅大家」、「香港人颱風下返工，路上小心」。



有於機場上班的網民，分享今早屯馬綫頭班車實況。（FB「真.屯門友」圖片）

8號風球市民趕搭頭班車上班

「8號風球下嘅西鐵頭班車實況」，該港男在facebook群組「真.屯門友」上傳照片，他當時正搭乘屯馬綫，由屯門開往烏溪沙方向的頭班列車，準備前往機場上班，但形容列車駛至兆康站（第二個站）時，車上人流「已經爆爆地」，故稱「睇嚟香港人真係好鍾意返工」。如照片顯示，車廂內乘客眾多，近乎全部座位已滿座，有不少乘客更需要站立。

帖文引來網民留言，有人感激一眾仍要在惡劣天氣下上班的人士，「社會上總有人要繼續工作，維持正常運作」、「打8號風球好多工都照常返工，唔係講緊咩緊急救援人員和保安，係酒樓、餐廳都照常上班」、「唔係香港人鍾意返工，係無得揀」、「感謝願意緊守崗位嘅大家」、「香港人颱風下返工，路上小心」。

有同樣要趕上班的打工仔則在留言區分享「實況」，「我諗啲人都係因為無巴士先焗住坐鐵」、「我也是早班車」、「個個要返工，唔通個個都鍾意返工咩！」。從多張照片可見，8號風球下港鐵多架列車車廂仍出現「迫爆」情況，而在南昌站往東涌方向月台上，更出現多條乘客等候上車的「人龍」。

樓主指在人多擠迫情況下，不幸被其他乘客撞爛眼鏡。（FB「真.屯門友」圖片）

（facebook「真.屯門友」）