港人賣樓移英置業　對比兩地樓價勁賺　1原因想回流：當收錢旅行

有港人近年選擇移民海外，而最近1名網民在討論區分享，表示其友人3年前出售香港的住宅，並移民到英國，隨即在當地置業，惟對方最近忽然向樓主透露有意回流香港，因為自他在英國「上樓」後，樓價上升不少，「如果佢而家賣樓，返香港買返舊時層樓，扣完3年使費同人工，佢都仲有錢賺」，換言之，回到香港不但生活條件不變，更是有利可圖，直言「就當收錢去咗3年旅行」。



樓主的友人3年前出售香港物業，並移民到英國，隨即在當地置業，惟對方最近忽然向樓主透露有意回流香港。（資料圖片）

樓主在連登討論區以「移英朋友話想回流香港，佢講完我又覺得有佢道理」為題發文，表示其1對已婚的朋友，早在「特許入境許可」（Leave Outside the Rules，LOTR）實行開初，就出售香港物業和移民英國，又使用該資金在英國置業，至今移英3年，本以為2人「住大屋」，生活愉快，不料朋友近日忽然告訴他想回流，原因英國樓價相比3年前急增不少，假如他們現在賣樓，再回到香港購入當年的住所，「扣完3年使費同人工，佢都仲有錢賺」；亦代表回流，即使經歷留英的3年時間，「玩咗3年仲要冇返工情況下，都仲多錢過本身留喺香港」，因此大可當作「收錢去咗3年旅行」。

樓主在文中指，聽過友人解釋回流原因後頓時認為很有道理，「發現回流潮原來唔係因為香港生活好，係因為樓爆（香港樓價下跌）」。

該對朋友在英國生活的3年間沒有工作，但仍能賺取樓價升幅，對比留港繼續工作，現在賣樓回流也能大賺一筆，因此可當作「收錢去咗3年旅行」。（《夫妻的世界》劇照）

網民紛紛在帖文留言，有人認為英國自2020年起，樓價確實上升不少，假如現在賣樓，的確能「賺一筆」，表示「觀點與角度分別，佢覺得而家返去同3年前比仲賺咗」、「論身家資產，走佬X變晒贏家，留港樓層樓跌到仆」、「事實上20年（2020年）賣咗香港樓再喺英國買咗樓的確賺好多，因為嗰陣英國啲樓平好多，比起而家都升咗3成以上」。然而，有人就質疑樓主友人的看法，稱「有錢到可以唔返工玩3年，同時又咁鍾意錢，咁咪返香港繼續搵錢」、「買得返香港咩樓？居屋？」。