移英港人稱健康原因回流　租住單位急需轉讓　掀網民激辯：諗清楚

移民海外乃人生大事，但假如有不幸的意外發生，重新思考回流也在所難免。最近有移居英國曼徹斯特的女子在社交平台發文，表示自己因健康原因而需回流香港，故希望有人能「頂租」其現在所住的單位。帖文引來網民熱議，有人安慰樓主指「身體要緊」，也有人好奇樓主的病況，「好好奇有乜嘢病香港先醫到，英國醫唔到？」。



1名移居英國曼徹斯特的女子在社交平台發文，表示自己因健康原因而需回流香港，故希望有人能「頂租」其現在所住的單位。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組發文，表示「因健康原因本人回流香港，現轉租所住單位」，指自己早前與業主租訂半年的租約，至今年9月10日完約，故希望有人能在4月中起「頂租」。她續稱，該單位包傢俬，位於曼城市中心西南邊1棟建築物的底層，大廈內有數個公家廁所和廚房，乘搭巴士只需25分鐘到達市中心，月租550英鎊（約5,400港元）。

樓主後來沒有再多補充單位資訊，或講述自己的病情。帖文引來部份移英港人的關注，有人安慰樓主，指「保重，首要照顧妳個人健康需要」、「我都有親人到達英國後身體出現極大不良嘅變化，無奈佢都要回流，未經歷過係唔會明白」、「保重，身體要緊」；也有網民勸樓主再三思，留言稱「英國醫療水準高很多」、「好好奇有乜嘢病香港先醫到，英國醫唔到？」、「停一停，諗一諗，將時間線拉長睇，眼界拉開睇，係唔係真係唔後悔，問問自己」、「其實英國醫療系統都可以解決到所有病，妳可唔可以分享下妳有乜嘢健康理由所以一定要返去？」。