人妻即將分娩　驚揭丈夫內地包二奶兼在港召妓　極徬徨網民咁建議

懷孕時發現丈夫出軌，孕婦難免感到徬徨無助。1名人妻在網上表示，和丈夫育有1名3歲小孩，自己腹中骨肉即將出世，最近才發現丈夫過去年半「包二奶」，丈夫聲稱會和內地小三斷絕聯絡，但數個月後被發現在香港召妓，令到孕婦不知如何是好。許多網民留言建議「分開返娘家」、「唔使迷惘，你老公𠵱家咁樣，就算冇錢都要走」「一定有出路，唔好灰心，試吓搵社工幫忙先」。



樓主先後發現丈夫「包二奶」和召妓。（示意圖/gettyimages）

該名孕婦在facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」表示，和丈夫育有1名3歲孩子，尚有1名孩子即將出世，但她最近發現丈夫年半前「包二奶，每個月都有畀錢個內地女人」。丈夫知道東窗事發，聲稱悔改知錯，並會和對方斷絕來往。

正當樓主以為丈夫浪子回頭之際，大約數個月後，她發現丈夫在香港召妓，令她慨嘆「自己人工養唔起2個（孩子）」，形容「好迷惘，唔知應該點？」。

樓主即將分娩，不知如何是好，網民建議離婚，丈夫會支付贍養費。（示意圖/gettyimages）

帖文吸引大量網民留言，「唔分開，頂到一世嗎？」、「一次不忠，百次不容，同埋覺得佢好污糟，離開佢吧」、「呢個情況一定係離婚啦，唔使諗，離咗婚之後，佢有責任畀贍養費，所以使你諗養唔養得起」。

（facebook群組「十萬個惡頂老公的惡行」）